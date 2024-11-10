Доктор Хаус курить осторонь: вчена вводила в себе небезпечні віруси, щоб позбутися раку

Жінка пішла на відчайдушний крок, який виглядає майже як сюжет фантастичного фільму

Віруси у середньостатистичної людини мають стійку асоціацію із хворобами, проте насправді їхня роль у нашому житті куди більш неоднозначна. Тому вчені вже давно думають про те, як ми можемо використовувати їх на благо людства.

Майже фантастична історія сталася з вірусологом Беатою Халассі з університету Загреба (Хорватія). У 2020 році у віці 49 років у неї діагностували рак грудей на місці попередньої мастектомії. Зрозумівши, що вона просто не переживе другого курсу хімієтерапії, жінка вирішила взяти ситуацію у свої руки та вдалася до допомоги онколітичної віротерапії (OVT). Стаття вченої була оприлюднена в журналі Vaccines.

Оскільки ідея застосування вірусів проти раку ще науково не доведена і перебуває на дуже ранньому ступені розвитку, Халассі дуже ризикувала. Однак попри це, у неї все вийшло і рак третього ступеня був переможений.

OVT передбачає використання вірусів для атаки ракових клітин та провокації відповіді людського імунітету. Хоча вже були певні випробування в цій галузі, проте зараз немає жодного агента, який був би схвалений для лікування раку грудей хоч десь у світі.

Халассі для свого дослідження взяла віруси двох дуже неприємних захворювань — кору та везикулярного стоматиту. Вибір був обґрунтований тим, що вчена мала досвід роботи з ними і тому, що людство знає як з ними боротися.

Протягом двох місяців коктейль із вірусів вводився безпосередньо в пухлину. Експеримент проходив під наглядом онкологів, що лікують, на випадок, якщо щось піде не так. Однак це не знадобилося, оскільки метод спрацював, як і очікувала Халассі.

Пухлина за підсумком потрапила під удар імунних клітин, зменшилася, стала м’якшою і відокремилася від м’яза, що дозволило її видалити хірургічним втручанням. Хоча єдина новація в цьому підході зводилася до застосування одразу двох вірусів, проте вчена все одно сумнівалася, що результат треба публікувати.

Річ у тому, що подібні експерименти піднімають етичну дилему. Вчені побоюються, що підхід Халассі підштовхне інших людей відмовлятися від перевірених методів лікування та віддавати перевагу методам, які можуть бути шкідливими.

У будь-якому випадку Халассі опублікувала результати експерименту через чотири роки після того, як вилікувалась від раку. Тепер вона отримала фінансування для подальших робіт у галузі OVT для боротьби з раком, але поки що лише у домашніх тварин. Вчена також не думає, що хтось захоче повторювати її підходи для самолікування, оскільки вони потребують великих навичок та знань у галузі вірусології.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили, що реброплави при ушкодженнях можуть зростатися з іншими представниками свого виду. Таким чином двоє тварин у прямому розумінні стають єдиним цілим.