Огонь в Европе "приручили" куда раньше, чем считалось: ученые рассказали о новой находке

Новая находка говорит, что огонь в Европе уверенно использовали 270 тысяч лет назад

Использование огня считается одним из фундаментальных технологических прорывов для предков человека. И хотя первые свидетельства использования огня уходят в прошлое на 1,6 миллиона лет, однако вопрос о том, когда мы научились разжигать его самостоятельно или хотя бы поддерживать горение, остается открытым.

Однако новое исследование позволило приоткрыть завесу тайны. Оно было обнародовано в журнале Research Square и раскрывает эпизоды жизни неандертальцев в пещере Ориньяк-3 во Франции. И хотя этот вид не является нашим прямым предком, но от этого находка менее ценной не становится.

Ученые обратили внимание на отложения на стенах и потолках пещеры, обнаружив в них следы сажи. Применив методику уран-ториевого датирования, они пришли к выводу, что огонь здесь горел в разные периоды на протяжении примерно 1000 лет и зажигался более 20 раз примерно раз в 40 лет. Датировка сажи показала, что это происходило в период где-то между 277 и 248 тысячами лет назад.

Считается, что люди использовали огонь в Африке примерно 1,6 миллиона лет назад, а в Европе первые свидетельства уходят на 800 тысяч лет назад. Однако все эти эпизоды не дают четкого подтверждения тому, что предки людей в полной мере понимали, как взаимодействовать с ним. Скорее всего, они пользовались стихийным огнем, который возникал, например, вследствие ударов молнии, но наверняка еще не умели долгое время поддерживать горение.

В Ориньяак-3 же является самым ранним свидетельством того, что люди "привычно" относились к огню и умели его хранить длительное время и переносить с места на место. При этом у нас пока нет подтверждений того, что жители этой пещеры могли разводить огонь самостоятельно.

До этого самые ранние свидетельства многократного использования огня были датированы 245 тысячами лет назад и были найдены в Испании. То есть эти находки могут быть старше, более чем на 20 тысяч лет.

Скорее всего полноценное "приручение" огня неандертальцами произошло еще раньше, но пока мы можем уверенно говорить лишь о том, что 270 тысяч лет назад для них он уже был привычной частью повседневной жизни.

К слову, первые доказательства того, что неандертальцы научились разводить огонь самостоятельно датируются 50 тысячами лет назад. Любопытно, но люди современного типа, то есть наши непосредственные предки, научились это делать примерно в тот же период или даже чуть позже.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили в Африке самую древнюю рукотворную конструкцию. Своеобразный мост был создан 476 тысяч лет назад, задолго до появления современного человека.