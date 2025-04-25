Інший Чорнобиль: яким було місто до будівництва АЕС та катастрофи

Чим уславився Чорнобиль до будівництва атомної електростанції

До того, як слово Чорнобиль стало символом найбільшої техногенної катастрофи XX століття, це місто на півночі України було важливим культурним центром із багатовіковою історією. У різні часи він перебував під владою Великого князівства Литовського, Польщі та Російської імперії.

Перша згадка про Чорнобиль датується 1193 роком – це було одне з найдавніших міст регіону. У XVI–XVII століттях Чорнобиль був важливим адміністративним центром та містом-фортецею.

Від поселення до центру хасидизму

Єврейська громада Чорнобиля почала формуватись у XVII столітті. До середини XIX століття вона стала домінуючою частиною населення міста: за ревізією 1847 тут проживало близько 3,5 тисяч євреїв. До кінця століття, згідно з переписом 1897 року, їх кількість зросла до 5526 осіб, що становило майже 60% від населення (9351 людина). Общинна книга 1884 року фіксує ще більшу цифру — 6559 євреїв, що майже вдвічі перевищувало кількість представників інших національностей.

Особливу популярність Чорнобилю принесла знаменита хасидська династія, що сформувалася тут у XVIII столітті, заснована рабином Менахемом Нахумом Тверським — учнем Бааль Шем Това, основоположника хасидського руху. Філософська праця Тверського "Me’or Einayim" ("Світло очей") вплинула на розвиток хасидської думки і досі шанується в хасидських громадах по всьому світу.

Епоха випробувань та трагедій

Історія єврейської громади Чорнобиля затьмарена трагічними подіями. На початку XX століття місто стало ареною погромів: у 1905 та 1918 роках чорносотенці та петлюрівці влаштовували жорстокі напади на євреїв. Під час громадянської війни 1919 року Чорнобиль перебував під контролем банди отамана Струка, яка жорстоко переслідувала єврейське населення, багатьох змушуючи стрибати у річку Прип’ять під загрозою смерті.

Остаточного удару по громаді завдала нацистська окупація 1941-1944 років, що призвела до масового знищення євреїв Чорнобиля. Після війни лише деякі вижили повернулися до міста, але відновити колишнє значення громади не вдалося. До 1965 року в місті не залишилося діючої синагоги, а релігійні збори проходили таємно, наражаючись на переслідування з боку радянської влади.

Чорнобиль до атомної ери

Історично Чорнобиль був приватновласницьким містом, яке належало графам Ходкевичам до 1896 року, коли було продано державі. Архітектурний образ міста на той момент зберіг замок і низку історичних будівель, що відбивали його багатонаціональну історію.

До початку будівництва Чорнобильської АЕС у 1970 році місто являло собою невеликий провінційний центр. Попри це, місто зберігало характерні риси традиційного містечка з єврейськими кварталами, ремісничими майстернями та крамницями.

Сьогодні Чорнобиль — це не лише пам’ятка трагедії, а й центр наукових досліджень, екологічного моніторингу та туризму. У місті діє меморіальний комплекс, що включає музей, присвячений історії аварії та життя у зоні відчуження. Меморіал "Тим, хто врятував світ", нагадує про героїзм ліквідаторів наслідків катастрофи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сьогодні виглядають міста Чорнобиль та Прип’ять. До повномасштабної війни місто та околиці, попри радіацію, відвідували туристи, у тому числі іноземні.