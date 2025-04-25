Порошенко судиться з дружиною за 17 мільярдів: політологи пояснили, навіщо це потрібно

Розгляд справи відбудеться вже цього місяця

Дружина п’ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко подала на нього позов до Крижопільського районного суду Вінницької області щодо розподілу майна. Розгляд справи відбудеться 29 квітня цього року.

Про це стало відомо із даних судових матеріалів. Суперечка має майновий характер із ціною позову 17 102 703 811,40 гривень.

Оскільки ця сума перевищує двісті п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, ця справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Причини поділу майна — думка Володимира Фесенка

"Телеграф" звернувся до українського політолога Володимира Фесенка за коментарем з цього приводу. Він назвав кілька версій ситуації.

— Версія №1, яка першою спадає на думку, це юридичний крок, щоб мінімізувати наслідки санкцій. Щоб не було великих проблем для бізнесу та частково політичної діяльності, потрібно формально розділити майно, щоб хоча б частину з нього вивели з-під санкцій. Але, можливо, щось сталося й в особистих стосунках. Хоча, зазвичай, майно ділять, якщо є розлучення. Я так розумію, що розлучення немає. Тому я поки що схиляюся до версії №1, — зазначає Фесенко.

Нагадаємо, що 2022 року Порошенко вже переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина — Олексія. Таким чином, активи Олексія Петровича не потрапили під арешт майна Петра Олексійовича, накладеного у січні 2022-го.

— Щодо бізнесу та майна — він як народний депутат не може вести підприємницьку діяльність. Тому формально бізнес перейшов під контроль сина. Я чув про підсанкційних людей те, що у них блокуються картки й так далі. Це створює проблеми навіть для побуту. Це теж може бути поясненням того, що відбувається, — пояснює Фесенко.

Крім того, експерт каже, що у цьому випадку є безліч нюансів, яким чином здійснювалися різні види діяльності, пов’язані саме із фінансами.

— Тож думаю, багато можна було робити саме за рахунками Порошенка, навіть як народного депутата. І для зменшення негативних наслідків, я думаю, в сім’ї вирішили, щоб частина бізнесу, фінансової активності здійснювалася через Марину, вважає співрозмовник.

Причини поділу майна — думка Андрія Миселюка

"Телеграф" поговорив про можливі причини цієї ситуації також із політологом, директором експертно-аналітичного центру "Діалог" Андрієм Миселюком.

— Це передбачуваний та юридично грамотний хід з боку Марини Порошенко. Передбачуваний – тому що восени 2023 року вона вже заперечувала арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках "вугільної" справи, за якою Петру Порошенку було пред’явлено звинувачення за тяжкими статтями "Державна зрада" та "Сприяння у створенні терористичної організації".

У скарзі щодо арешту майна Петра Порошенко у рамках "вугільної" справи Марина Порошенко акцентувала: майно, на яке слідчий суддя наклав арешт, є спільним, оскільки було набуте у шлюбі з Петром Порошенком, "відтак апелянт є також власником майна, на яке оскаржуваною ухвалою накладено арешт, — зазначає Миселюк.

За його словами, у цій справі дружина колишнього президента дійшла до Верховного суду. Взимку цього року повідомлялося, що розгляд скарги заплановано на 10 червня 2025 року.

— В нинішньому проханні про поділ майна з Петром Порошенком використовується той самий підхід: все заблоковане майно фігуранта санкцій — Петра Порошенка — є не його повною власністю, а належить подружжю. Тому Марина Порошенко має право на його вагому частину.

Санкції проти Петра Порошенка

Проти Петра Порошенка загалом запровадили 17 санкцій: переважно економічних. Йдеться про блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону на оборонні закупівлі тощо. Обмеження торкнуться купівлі землі. Про це йдеться у додатку до указу президента.

Крім того, Порошенка позбавили державних нагород, заборонили брати участь у приватизації, користуватися радіочастотами та заблокували грошові перекази за кордон.

Взимку поточного року Порошенко говорив в інтерв’ю "Українській правді", що заблоковані карти створюють для нього незручності. У приклад він навів навіть звичайні й дрібні покупки.

Сам Порошенко говорив, що санкції запровадили превентивно, і вони не мають законних підстав. А самі документи, зокрема рішення РНБО та Указ президента, нібито сфальсифікували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції проти Петра Порошенка і назвав умову, за якої їх скасують.