Жахлива знахідка перевернула уявлення про Бронзовий вік у Європі: що знайшли вчені (фото)

Сліди масового вбивства виявилися через тисячі років

Хоча канібалізм у Європі не був якоюсь рідкістю в доісторичні часи, проте в деяких місцях практика поїдання інших людей зберігалася і в пізніші часи. Наприклад, сліди такої практики спостерігаються навіть у Бронзовому столітті.

Свідчення були знайдені на південному заході Англії біля села Чартерхаус-он-Мендип. Дослідження оприлюднено 16 грудня у журналі Antiquity.

Міжнародна група археологів, які працювали на місці розкопок після виявлення знахідки, зазначили, що ніколи не бачили нічого подібного серед знахідок тієї епохи на Британських островах. Це змусило вчених замислитися над тим, чи справді вони знайомі з історією регіону.

"Насправді ми знаходимо більше свідчень травм скелетів, що належать до періоду неоліту в Британії, а не до раннього бронзового віку, тому Чартерхаус виділяється як щось дуже незвичайне", — сказав археолог Оксфордського університету Рік Шультінг.

Команда виявила близько 3000 фрагментів кісток, що належать щонайменше 37 людям. При цьому всі вони загинули одночасно десь між 2210 і 2010 роками до нашої ери, тобто приблизно чотири тисячі років тому.

На черепах багатьох із них було виявлено сліди від ударів тупими предметами, а на кістках порізи і переломи. Порізи вказують на те, що вбивці з’їли деякі частини їхніх тіл.

Згідно з хімічним аналізом, усі загиблі були місцевими жителями та не були учасниками якогось бою.

Що стало причиною такої жорстокості, невідомо. Однак вчені вважають, що вбивці намагалися дегуманізувати своїх жертв і зіставити їх з тваринами. Можливо, нападники намагалися таким чином помститися за щось.

Те, що факти канібалізму не були пов’язані з голодом, підтверджує і те, що неподалік були знайдені кістки великої рогатої худоби.

Вчені відзначають, що є деякі свідчення того, що в Британії на той час лютувала хвороба, що могло б посилити внутрішні розбіжності серед місцевих племен.

Історія цього місця важлива тим, що вона підриває наше уявлення про те, що насправді відбувалося у минулому.

"Це суворе нагадування про те, що люди в доісторичні часи могли робити пізніші звірства, і проливає світло на темний бік людської поведінки", — додав Шультінг.

За його словами, ця подія навряд чи була поодинокою, а тому важливо, щоб історія Чартерхауса була розказана.

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