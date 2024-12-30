2024-й завершиться сильною магнітною бурею: прогноз від астросиноптиків

Упродовж вівторка-середи очікується потужний геомагнітний шторм в 5-7 балів

Низька сонячна активність трималась недовго і вже найближчими днями, 31 грудня та 1 січня, очікується сильна магнітна буря 5-7 балів. Вона стане наслідком викиду корональної маси (СМЕ).

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, 1 грудня можливі геомагнітні бурі від помірних (G2) до сильних (G3), коли очікується, що CME вразить магнітне поле Землі. Якщо відбудеться сильний шторм, то північне сяйво може опуститися до середніх широт у США та Європі.

Вчені пояснюють, що СМЕ вилетів у космос через виверження магнітної нитки, пов’язаної з плямою 3939.

Водночас вони наголошують на тому, що протягом останніх 24 годин сонячна пляма 3936 спричинила два максимально потужних сонячних спалахів класу X (X1.1 і X1.5) і кілька менших вибухів класу M.

"Насправді це подвійний Х-відблиск. Обидва вибухи, зображені вище, перетнули поріг X1 (Ред. класу Х1). Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від спалахів іонізувало верхні шари атмосфери Землі, викликаючи короткохвильове радіозатемнення приблизно в центрі Австралії", — пояснили вони.

Однак астросиноптики не знають, чи вилетіли ці вибухи у космос і чекають на оновлення даних від коронографа SOHO.

Магнітні бурі на Землі упродовж 27-29 грудня

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 30 грудня, на Землі тримається геомагнітна тиша.

Вже 31 грудня сонячна активність виросте до сильної магнітної бурі в 7 балів. Вона протримається й 1 січня, але потужність шторму впаде до 5 балів.

Потім, з 2 до 5 січня не очікується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну накриє аномальний холод у січні.