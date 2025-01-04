Ще до вторгнення: Блінкен розповів, коли США почали озброювати Україну

У Вашингтоні кажуть, що задовго до вторгнення розуміли, що воно станеться

Союзники України почали постачати їй велику кількість зброї ще восени 2021 року. Коли було розуміння, що війна неминуче розпочнеться, США передали українській армії ПЗРК Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Про це розповів голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен в інтерв’ю The New York Times. За його словами, перші партії надійшли у вересні, а потім були постачання у грудні.

"Починаючи з вересня, а потім знову з грудня, ми тихенько доставили Україні багато зброї, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для самооборони. Такі речі, як Stinger, Javelin, які відіграли важливу роль у тому, щоб не дати Росії захопити Київ, захопити країну, стерти її з карти, і це допомогло справді відкинути росіян назад", — сказав Блінкен

Він також додав, що до початку війни провів безліч зустрічей, у тому числі й з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, щоб знайти способи запобігти вторгненню.

Державний секретар каже, що з того часу Вашингтон намагався використати будь-які ініціативи, щоб завершити війну на справедливих умовах.

"На жаль, принаймні до цього моменту ми не бачили жодних ознак того, що Росія справді готова до взаємодії. Я сподіваюся, що це зміниться", — наголосив Блінкен.

Він зазначив, що лише українці можуть вирішувати, як і на яких умовах завершувати війну, проте додав, що Україна навряд чи відмовиться від своїх територій, а амбіції Росії виходитимуть далеко за межі досягнутого.

"Тому для того, щоб будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді було міцним, критично важливо переконатися, що Україна має потенціал у майбутньому стримувати подальшу агресію", — сказав він.

Сполучені Штати Америки виділять Україні 15 млрд доларів. Ці кошти забезпечені майбутніми прибутками від заморожених російських активів.