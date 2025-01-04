Мало натерпілася? Суд роками не ставить крапку у гучній справі про зґвалтування на Закарпатті

Справедливості юна мешканка Закарпаття чекає вже кілька років

10 січня у Воловецькому районному суді Закарпатської області мають продовжитися фінальні дебати у справі про зґвалтування підлітка. У останні дні 2024 року провести їх в повному обсязі не вдалось через чергову спробу обвинувачених та їх захисників затягнути розгляд. При цьому винесенню вироку може завадити й припинення відрядження судді, а це означатиме третє (!) коло "пекла" для постраждалої дівчини.

"Телеграф" поцікавився, чому склалася така ситуація зі справою, до якої була привернути увага всієї країни.

Процес встановлення справедливості у справі про наругу над юною мешканкою села Верхні Ворота, що на Закарпатті, вже триває 3,5 року й невідомо, коли дійде до логічного завершення. Нагадаємо, що подія сталася ще у серпні 2021 року, коли два брати та їх приятель запросили свою знайому в гості, познущались з неї, зняли це частково на відео та розповсюдили в Інтернеті та серед учнів школи. Хоча справу й намагались спустити на гальмах, вона все-таки дійшла до суду. В березні 2023 року трійця навіть почула обвинувальний вирок у "груповому сексуальному насильстві" (ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України, при цьому на початку дії підлітків були кваліфіковані за ч. 3 ст. 152 ККУ, тобто як "зґвалтування неповнолітньої групою осіб"). Суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич визначила для них покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнила від його відбування, призначивши іспитовий термін на два роки. Тобто хлопці отримали лише умовний строк, й фактично могли продовжувати вести звичний спосіб життя, що викликало хвилю обурення серед пересічних громадян, активістів та представників влади.

У відповідь захисники дівчини та прокуратура оскаржили вирок, наполягаючи на необхідності призначити кривдникам реальне покарання та здовольнити цивільний позов у повному обсязі. Адвокати обвинувачених, звісно, протестували. Проте Закарпатський апеляційний суд вирішив, що варто повернути справу на розгляду до суду першої інстанції, що передбачало повторні допити свідків, а що найгірше, постраждалої дівчини, та дослідження всіх доказів. Таким чином, у вересні 2023 року розпочалось друге "коло" судового процесу тепер вже за головування судді Олександра Пелиха. У Воловецькому суді на той момент він працював понад рік, куди був відряджений після евакуації з захопленого росіянами Старобільська.

Захисники обвинувачених, здається, використала всі можливі варіанти для того, щоб рішення не було ухвалене оперативно. Наприклад, на першому ж засіданні заявила відвід судді через допуск до нього представників Уповноваженого з прав людини. Це поставило розгляд справи на кількамісячну паузу. Далі була затримка через пертурбації "в лавах" адвокатів, що захищали хлопців (з чотирьох лишилось тільки двоє), клопотання про закриття кримінального провадження, оскільки потерпіла не відвідувала засідання (на це дав дозвіл суд, що уникнути ретравматизації дівчини) та інші.

Згодом, вже у жовтні 2024 року стало відомо, що два брати, що перебували на лаві підсудних та якраз досягли повноліття, нібито вирішили підписати контракт із ЗСУ. При чому зробити вони це намагалися через Обухівський РТЦК та СП, через який мобілізувалися фігуранти іншої гучної справи – двоє поліцейських із Кагарлика. Суспільний резонанс та втручання Міністерства оборони України зруйнували плани хлопців – вони отримали відмову у мобілізації, розгляд справи продовжився, але знову не без перешкод.

Голова Воловецького райсуду Софілканич подбала, щоб перервати відрядження колеги

Адже 11 грудня на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з'явилось повідомлення про внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією достроково закінчити відрядження Олександра Пелиха до Воловецького райсуду Закарпатської області. Тобто людини, яка понад рік вивчала справу про зґвалтування і мала винести вирок. А посприяла цьому та сама Оксана Софілканич, що виносила перший вирок, звернувшися до комісії з відповідною заявою. Аргументувала тим, що у суддів невелике навантаження, тож й потреби в додаткових кадрах немає.

До такого кроку колег критично поставилися у Раді суддів України, наголосивши, що це може створити негативний прецедент. "Суддя фактично опиняється у ситуації правової невизначеності, оскільки його попереднє місце роботи знаходиться на окупованій території, а нове місце роботи не визначене. Така практика створює ризики зупинки розгляду справ, значного збільшення навантаження на інші суди та порушення прав громадян на своєчасне правосуддя", – йдеться у заяві пресслужби РСУ.

- Це вже другий розгляд цієї справи у суді першої інстанції, який триває 1,5 року, – наголосила в коментарі "Телеграфу" адвокатка юридичної компанії "Міллер" Наталія Баранова, яка представляє інтереси потерпілої. – І, дійсно, якщо Вища рада правосуддя ухвалить рішення про дострокове припинення відрядження головуючого судді, суд буде вимушений слухати справу спочатку. Це може викликати повторну ретравматизацію потерпілої, адже подія відбулась ще у серпні 2021 року, вже розпочався 2025 рік, а потерпіла досі чекає на рішення. Крім того, зважаючи на те, що з моменту злочину минуло багато часу, це також має негативний вплив на показання свідків, адже останні не можуть так чітко та детально пригадати подію, як це було на етапі досудового розслідування чи під час ще першого судового розгляду справи.

При цьому адвокатка зазначила, що невідомо, коли саме Вища рада правосуддя розглядатиме це питання. Але не виключає, що розгляд може відбутися найближчим часом. Натомість судовий процес у справі зґвалтування дійшов до судових дебатів – одного з останніх етапів справи.

- Власне за декілька днів до судового засідання, яке мало відбутись 26 грудня, захист обвинувачених звернувся до суду із заявою про відвід головуючого судді, – зазначила Наталія. – Питання відводу вирішував інший суддя, який 26 грудня вранці, заслухавши думки всіх сторін, відмовив у задоволенні заяви про відвід. Після цього слухання справи продовжилось. Ні ми, ні опоненти не заперечували проти переходу до судових дебатів. Єдине, через нібито втому, спричинену залученістю до слідчих дій в іншій справі, адвокатки обвинувачених просили розпочати дебати, але продовжити їх 27 грудня. Власне суд того дня почув виступи в дебатах сторони обвинувачення (тобто, прокурорів), після розпочали свої промови представники потерпілої. А далі розгляд відклали до наступного дня.

Вранці 27 грудня зʼясувалось, що мама одного з обвинувачених потрапила до лікарні, а оскільки вона є законним представником хлопця, то захисниці просили відкласти розгляд. При цьому офіційного підтвердження факту госпіталізації вони не надали, повідомили тільки, що зроблять це, як тільки отримають відповідні документи.

27 грудня суд продовжив дебати й заслухав позиції інших представників потерпілої, її законного представника, захисників обвинувачених, щодо суті справи та можливого покарання висловились й самі хлопці. При цьому у судовому засіданні ставало погано і мамі цих двох обвинувачених, через що суддя оголошував технічну перерву. Врешті вона повідомила, що погано себе почуває і просила її виступ перенести на наступний раз. Зважаючи на відсутність однієї законної представниці й погане самопочуття іншої, суд відклав розгляд до 10 січня.

На цьому засіданні виступатиме останній обвинувачений, законні представники, сторони обміняються репліками, а обвинувачені матимуть останнє слово. Після цього суд має видалитися до нарадчої кімнати для ухвалення фінального рішення у справі. І ми дуже сподіваємось, що в опонентів не виникне нових обставин, які зможуть перешкодити судовому розгляду, – наголосила Наталія Баранова.

Крім справи про зґвалтування дівчини дострокове припинення відрядження судді Пелиха може пригальмувати й розгляд ще однієї резонансної для Воловецького району справи. Йдеться про обвинувачення селищного голови Михайла Попелича в отриманні хабаря в розмірі 60 тис. гривень. Оксана Софілканич його виправдала, а після скасування вироку апеляційною інстанцією справою зайнявся її колега з Луганщини.

Як повідомляв "Телеграф", в середині грудня були оперативно затримані кривдники 15-річної дівчини. Свою жертву двоє раніше судимих чоловіків затягли в закинуту недобудову, де й зґвалтували та пограбували. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами.