Збірна України на Kings World Cup Nations Піке: розклад, трансляції, результати

Синьо-жовті спробують реабілітуватися за провал у медіа-лізі

У четвер, 2 січня, збірна України з медіафутболу UA STEEL стартує на чемпіонаті світу Kings World Cup Nations. Цей турнір організував легендарний захисник "Барселони" та збірної Іспанії Жерар Піке.

У прямому етері в Україні усі матчі турніру та ігри UA STEEL покаже "Kyivstar ТБ". На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з розкладом та результатами поєдинків збірної України на Kings World Cup Nations.

Турнір пройде за швейцарською системою. Команди, які переможуть в обох матчах, вийдуть до чвертьфіналу. Збірні, які виграють лише одну гру, зіграють у стиковому раунді. Команди, які програють двічі, залишать турнір.

Розклад та результати матчів UA Steel на Kings World Cup Nations (оновлюється)

Четвер, 2 січня

Україна — Туреччина — 18:00

Субота, 4 січня

Україна — Колумбія/Марокко

Перегляд ігор ЧС з медіафутболу на "Kyivstar ТБ" доступний у розділі "Спорт" за підпискою. Крім того, ігри збірної України можна подивитися на twitch-каналі капітана команди — блогера Михайла Лебіги.

Склад UA Steel на Kings World Cup Nations

Воротарі : 71. Денис Бойко, 79. Юрій Паньків

: 71. Денис Бойко, 79. Юрій Паньків Захисники : 3. Андрій Закордонний, 23. Єгор Галкін, 33. Іван Карапінка, 99. Микола Морозюк

: 3. Андрій Закордонний, 23. Єгор Галкін, 33. Іван Карапінка, 99. Микола Морозюк Півзахисники : 7. Денис Сандецький, 10. Євген Коноплянка, 11. Денис Олійник, 17. Віталій Мельник, 21. Андрій Цопа

: 7. Денис Сандецький, 10. Євген Коноплянка, 11. Денис Олійник, 17. Віталій Мельник, 21. Андрій Цопа Нападник : 27. Денис Токар, 94. Жуніор Мораес

: 27. Денис Токар, 94. Жуніор Мораес Головний тренер: Валерій Федорчук

Нагадаємо, збірна України дебютувала у Лізі Піке у травні 2024 року. Синьо-жовті програли два матчі поспіль та вилетіли з турніру.