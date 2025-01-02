Збірна України на Kings World Cup Nations Піке: розклад, трансляції, результати
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Синьо-жовті спробують реабілітуватися за провал у медіа-лізі
У четвер, 2 січня, збірна України з медіафутболу UA STEEL стартує на чемпіонаті світу Kings World Cup Nations. Цей турнір організував легендарний захисник "Барселони" та збірної Іспанії Жерар Піке.
У прямому етері в Україні усі матчі турніру та ігри UA STEEL покаже "Kyivstar ТБ". На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з розкладом та результатами поєдинків збірної України на Kings World Cup Nations.
Турнір пройде за швейцарською системою. Команди, які переможуть в обох матчах, вийдуть до чвертьфіналу. Збірні, які виграють лише одну гру, зіграють у стиковому раунді. Команди, які програють двічі, залишать турнір.
Розклад та результати матчів UA Steel на Kings World Cup Nations (оновлюється)
Четвер, 2 січня
Україна — Туреччина — 18:00
Субота, 4 січня
Україна — Колумбія/Марокко
Перегляд ігор ЧС з медіафутболу на "Kyivstar ТБ" доступний у розділі "Спорт" за підпискою. Крім того, ігри збірної України можна подивитися на twitch-каналі капітана команди — блогера Михайла Лебіги.
Склад UA Steel на Kings World Cup Nations
- Воротарі: 71. Денис Бойко, 79. Юрій Паньків
- Захисники: 3. Андрій Закордонний, 23. Єгор Галкін, 33. Іван Карапінка, 99. Микола Морозюк
- Півзахисники: 7. Денис Сандецький, 10. Євген Коноплянка, 11. Денис Олійник, 17. Віталій Мельник, 21. Андрій Цопа
- Нападник: 27. Денис Токар, 94. Жуніор Мораес
- Головний тренер: Валерій Федорчук
Нагадаємо, збірна України дебютувала у Лізі Піке у травні 2024 року. Синьо-жовті програли два матчі поспіль та вилетіли з турніру.