Росіяни наближаються до Дніпропетровської області: аналітик розповів, коли там можуть розпочатись бої

Аналітик сумнівається, що росіян вдасться зупинити

З кожним днем росіяни підходять дедалі ближче до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Такими темпами війна може перекинутися туди вже найближчими тижнями, оскільки росіянам залишилося подолати трохи більш як 7 кілометрів.

Про це розповів військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. Йдеться про російські сили на південний захід від Покровська.

"Лише з початку року російська армія захопила вісім сіл на південь від стратегічно важливого міста Покровськ і, схоже, її просування вже не зупинити", — каже він.

За його словами, росіяни намагаються обійти місто замість того, щоб штурмувати його в лоб.

Рьопке каже, що окупанти "практично не зустрічають опору на землі", хоч і постійно зазнають атак українських дронів. Також він вважає, що ЗСУ здатні лише уповільнити просування окупантів, але не зупинити його.

Аналітик вважає, що бої на Дніпропетровщині можуть розпочатися вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, раніше аналітики розповіли, яку площу Української території захопили росіяни 2024 року.