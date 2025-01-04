Під Одесою підліток вистрілив у голову другу з карабіна

Потерпілому 16 років

На Одещині підліток вирішив похвалитися перед другом батьковим карабіном і випадково вистрілив йому у голову. Потерпілого доставлено до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. Місцеві telegram-канали повідомили, що інцидент трапився у Хлібодарському, що трохи на Захід від Одеси.

Зазначається, що стрільцем виявився 14-річний хлопець, а його 16-річний товариш.

"Попередньо поліцейські встановили, що молодший за віком юнак, залишившись вдома без дорослих, вирішив показати старшому приятелеві, який прийшов у гості, батьковий карабін. Взявши у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл, поціливши у 16-річного товариша" — сказано в повідомленні.

Потерпілого доправили до Одеської обласної дитячої лікарні з вогнепальним пораненням голови, про його стан не повідомляється.

Правоохоронці встановлюють усі деталі події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Як повідомлялося раніше, Кодими Одеської області суд оштрафував чоловіка, який ударив колишню кулаком в обличчя. Сума штрафу становила 510 гривень.