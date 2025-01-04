Оновлення даних у ТЦК: юристка пояснила, чому важливо робити це вчасно

Мобілізаційне законодавство накладає на громадян низку обов’язків

Якщо військовозобов’язаний громадянин України тривалий час не відвідував терцентр комплектування та соцпідтримки (ТЦК) для оновлення персональних даних, то йому загрожує серйозне адмінстягнення. Окрім того, він повинен буде пройти огляд військово-лікарської комісії.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської". Вона пояснила, якіштрафи "світять" таким громадянам.

Більше читайте на публікації на сайті "Телеграф": "Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання".

Юристка пояснила, що мобілізаційне законодавство передбачає ряд обов’язків громадян, які перебувають на військовому обліку, зокрема, особисто повідомити ТЦК про будь-які зміни у своїх персональних даних.

— Законом "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачено, що сам призовник, військовозобов’язаний або резервіст особисто повинен протягом 7 днів повідомити ТЦК, якщо в нього відбулися зміни: сімейного стану, місця проживання (перебування), номерів зв’язку, адреси електронної пошти, освіти, місця роботи, посади, стану здоров’я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності), — каже адвокатка.

За її словами, якщо військовозобов’язаний не повідомить ТЦК у семиденний строк про зміни, є підстави до притягнення до адмінвідповідальності за ст. 210 КУпАП. Під час воєнного стану це штраф від 17 000 до 25 500 грн.

— Особа не притягується до відповідальності, якщо ТЦК може отримати персональні дані призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, — каже Наталія Опольська.

Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" врегульовано, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАПи або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження, пояснює юристка

Згідно статті 2 ЗУ "Про захист персональних даних" персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

— Крім того, в прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані, — каже юристка.

Отже, в даній ситуації знову ж таки виникає обов’язок ТЦК направити військовозобов’язаного на ВЛК (за умови недійсного висновку ВЛК), а особи – з’явитися відповідно до вимог повістки та/або направлення, — підсумувала Наталія Опольська.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила "Телеграфу", чи потрібно проходити ВЛК при зміні статусу призовника на військовозобов’язаного.