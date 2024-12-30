2024-й завершится сильной магнитной бурей: прогноз от астросиноптиков

В течение вторника-среды ожидается мощный геомагнитный шторм в 5-7 баллов

Низкая солнечная активность держалась недолго и в ближайшие дни, 31 декабря и 1 января, ожидается сильная магнитная буря 5-7 баллов. Она станет следствием выброса корональной массы (СМЕ).

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, 31 декабря возможны геомагнитные бури от умеренных (G2) до сильных (G3), когда ожидается, что CME поразит магнитное поле Земли. Если произойдет сильный шторм, северное сияние может опуститься до средних широт в США и Европе.

Ученые объясняют, что СМЕ вылетел в космос из-за извержения магнитной нити, связанной с пятном 3939.

В то же время они подчеркивают, что в течение последних 24 часов солнечное пятно 3936 повлекло две максимально мощные солнечные вспышки класса X (X1.1 и X1.5) и несколько меньших взрывов класса M.

"На самом деле это двойной Х-отблеск. Оба взрыва, изображенные выше, пересекли порог X1 (Ред. класса Х1). Экстремальное ультрафиолетовое излучение от вспышек ионизировало верхние слои атмосферы Земли, вызывая коротковолновое радиозатемнение приблизительно в центре Австралии", — объяснили они.

Однако астросиноптики не знают, вылетели ли эти взрывы в космос и ждут на обновление данных от коронографа SOHO.

Магнитные бури на Земле в течение 27-29 декабря

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 30 декабря, на Земле держится геомагнитная тишина.

Уже 31 декабря солнечная активность вырастет до сильнейшей магнитной бури в 7 баллов. Она продержится и 1 января, но мощность шторма упадет до 5 баллов.

Затем, со 2 по 5 января не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

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