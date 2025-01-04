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Раз на рік чи п’ять? Юристка пояснила, як часто українці мають проходити ВЛК

Автор
Ігор Тимофєєв
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Колаж "Телеграфу"

Медогляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівництва ТЦК

Під час дії воєнного часу довідка військово-лікарської комісії (ВЛК) про стан здоров’я військовозобов’язаного українця є дійсною лише рік, однак це геть не означає, що громадянин з власної ініціативи має відвідувати терцентр комплектування та соцпідтримки.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської". Вона допомогла розібратися в нюансах вітчизняного законодавства.

Більше читайте на публікації на сайті "Телеграф": "Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання".

Юристка пояснила, що, відповідно до п.3.1. наказу Міноборони №402 від 14.08.2008, медогляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК.

— Контроль за направленням та проходженням військовозобов’язаними медичного огляду ВЛК покладається на керівника відповідного ТЦК та СП. П. 3.2 передбачає, що повторний медичний огляд військовозобов’язаних проводиться один раз на 5 років, — каже адвокатка.

Однак вона звертає увагу, що п. 69 постанови КМУ №560 від 16.05.2024 передбачає, що у разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Тобто, в процесі мобілізації та в період дії воєнного стану, довідка ВЛК вважається чинною протягом одного року.

— Аналізуючи ці норми, можна дійти висновку, що медичний статус військовозобов’язаного, який визначається довідкою ВЛК про придатність до військової служби є дійсним протягом одного року. Однак обов’язок проходити ВЛК кореспондується з обов’язком ТЦК та СП направити особу на проходження ВЛК і без відомостей про направлення такої особи на ВЛК притягнути до адміністративної відповідальності військовозобов’язаного за неактуальні дані ВЛК не видається можливим, — робить висновок Наталія Опольська.

Вона наголосила: якщо особа востаннє проходила ВЛК два роки тому і відмовилась від направлення або ж не з’явилась відповідно до його вимог, це є порушенням мобілізаційного законодавства. За такі дії передбачений штраф від 17 000 грн.

— ТЦК мають право направляти на ВЛК не частіше разу на рік в умовах воєнного стану, — підсумувала керівниця адвокатського бюро.

Раніше юристка пояснила "Телеграфу", коли обмежено придатний до служби може проігнорувати ВЛК.

Теги:
#Мобілізація #ВЛК #ТЦК #Наталія Опольська