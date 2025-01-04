Коли Трамп та Путін проведуть зустріч: у Німеччині озвучили терміни

Німецький депутат розповів, коли відбудуться переговори

Зустріч президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним може відбутися у березні. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц може поїхати до Москви ще раніше.

Про це повідомив у соцмережі X депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Роберт Кізеветтер. За його словами, всі можливі угоди та домовленості, які будуть досягнуті під час цих зустрічей, будуть на шкоду Україні.

"Посилюються ознаки того, що федеральний канцлер Шольц відвідає Москву або зустрінеться з Путіним до 23 лютого... Зустріч Трампа та Путіна зараз запланована на березень", — написав він.

За його словами, Росія перебуває у важкому економічному та соціальному становищі, проте Німеччині необхідно йти назустріч Україні, оскільки її стан ще гірший.

Також він зазначив, що якщо розмови про заморожування конфлікту в Україні будуть втілені в силу, то це означатиме припинення дії положень Паризької хартії на 10-20 років. Цей документ, зокрема, заклав принцип поваги до територіальної цілісності та суверенітету країн Європи, а також закінчив епоху поділу континенту на Захід та Схід.

Як повідомлялося раніше, 22 грудня 2024 року Трамп заявив, що Путін дуже хоче з ним зустрітися. При цьому 26 грудня Лавров заявив, що Москва готова піти на діалог з адміністрацією Трампа щодо обговорення перемир’я та припинення війни в Україні.