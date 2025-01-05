Хрещенський Святвечір 2025: що категорично не можна робити сьогодні 5 січня

Розповідаємо, як сьогодні залучити багатий урожай на майбутнє

Раніше українці щороку відзначали хрещення 19 січня. Однак із переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість церковних свят почали зустрічати на 13 днів раніше. Таким чином, 2025 року Хрещення Господнє відзначається 6 січня. Перед цим проходить Хрещенський Святвечір.

Свято має кілька назв — переддень Хрещення, переддень Богоявлення, Навечір’я Богоявлення, а в народі подія відома як Голодна кутя. Цей день особливий, оскільки вважається одноденним постом – його необхідно дотримуватися з такою ж суворістю, як і Різдвяний Святвечір.

Традиції та прикмети 5 січня

У Хрещенський Святвечір традиційно готують кутю та подають її на вечерю. Страва має бути пісною, тобто без використання вершкового масла чи жирів тваринного походження. Приймати їжу дозволяється лише ввечері – з появою першої зірки.

На столі, крім куті, мають бути й інші пісні страви, тобто без м’яса, молочних продуктів, яєць. На вечерю традиційно збирається вся родина, а після трапези всі ложки складаються в одну миску та накриваються шматком хліба. У давнину вірили, що так рік буде багатшим на врожай.

Фото: Соцмережі

У Хрещенський Святвечір в церквах проводять обряди освячення води, а в день Хрещення Господнього 6 січня – на річці, озері чи іншому природному джерелі.

Йде сніг – чекай гарного врожаю зернових культур.

Яка погода – такою вона буде і на Масляну.

Дме сильний південний вітер — літо буде дощовим із грозами.

Що не можна робити 5 січня

Сваритися та лаятися. Вважається, що конфлікти та лайка можуть залучити в дім негатив.

Гучно веселитися та влаштовувати галасливі заходи. Хрещенський Святвечір — це час духовного очищення та молитви.

Шити, в’язати, вишивати. Вважається, що ці дії можуть "заплутати" життя або залучити неприємності.

Займатися важкою фізичною працею.

Ворожити.

Свята та події 5 січня

День сценариста

Міжнародний день бойскаутів

Міжнародний розвантажувальний день

Харбінський міжнародний фестиваль льоду та снігу в Китаї

Національний день птахів (National Bird Day) у США

У кого іменини 5 січня

Сьогодні іменини відзначають володарі таких імен: Григорій, Роман, Феона, Поліна, Михайло, Хома.

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