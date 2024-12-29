Аномальний холод: Україну накриють морози у січні, коли чекати на потепління

Синоптики розповіли, якою буде погода у січні 2025 року

В Україну йде похолодання та початок 2025 року принесе аномально холодну погоду, яка накриє північно-західну частину Європи. Це пов'язано з тим, що гренландський холод піде на нижчі широти.

Після 4 – 6 січня морозне повітря просунеться ще далі на південний схід і охопить центральну Європу та частково Україну. Найбільш відчутним буде похолодання у західних областях України. Там температура повітря опускатиметься до -10.. -13 градусів.

А у південних та східних областях тепла погода протримається довше. Крім того, зниження температури не буде таким різким.

Коли чекати на потепління

Вже у третій декаді січня стане тепліше. Це відбудеться десь після 20 числа. У цей період прогнозується зміна вітру на західний та надходження більш вологих та теплих повітряних мас із Північної Атлантики углиб Європи.

У середньому за місяць на території країни прогнозують температуру близько норми. При цьому на Лівобережжі країни вище норми на 0,5 – 1,5 °С. У західних регіонах та південних областях очікується помірно холодний січень з відхиленням середньомісячної температури нижче за норму на 0,7 – 1,6 °С.

Протягом січня можливі періоди помірних морозів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода протягом грудня і чи варто чекати на Новий рік снігу.