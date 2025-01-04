Дві області вже треба готувати до оборони: екскомбриг розповів про проблеми ЗСУ (відео)

Україні варто почати проводити системні реформи, якщо вона не хоче втратити державність, каже екс-комбриг

Українські військовослужбовці стикаються із серйозними проблемами, поки окупанти продовжують просування. При цьому є підстави вважати, що наразі необхідно готувати до оборони Запорізьку та Дніпропетровську області.

Про це розповів колишній командир 53-ї бригади Анатолій Козел в інтерв’ю UkrainianWitness. За його словами, ситуація на полі набагато складніша, ніж заведено вважати.

"У нас тотальний обман на всіх рівнях йде, починаючи з самого низу і до самого верху, тобто вже верховний головнокомандувач отримує перекручену до 100% інформацію", — говорить він.

Проблеми на фронті

За його словами, приблизно 30% оборони фронту це незахищені ділянки, через які росіяни можуть просочуватися в тили. За його словами, виправити ситуацію можна лише повною зміною системи оборони та переходом до маневрової оборони.

Козел також критично оцінив дії керівної верхівки української армії.

"Починаючи з 22-го року наш генералітет бездарно втратив найкращий елітний бойовий потенціал мотивованих патріотичних українців, які прийшли в армію. Розумієте? Бездарними лобовими атаками це відбувалося", — сказав він.

За його словами, "відсутність адекватного командування" демотивує солдатів.

Проблеми з мобілізацією

Козел негативно оцінює рішення зняти всіх досвідчених військкомів та замінити їх на нових людей. Він зазначає, що нові військкоми не мали досвіду у цій галузі, що призвело до зриву мобілізації.

Відсутність своєчасного поповнення призводить до виснаження бойових бригад. Екскомбриг зазначає, що цю проблему можна було б вирішити запровадженням "адекватної ротаційної системи", де одна бригада воюватиме, друга вестиме підготовку, а третя відпочиватиме.

Також Козел розкритикував процес підготовки нових військовослужбовців до армій.

"У нас на фронті дуже багато мобілізованих, які взагалі не стріляють. Ось є позиція, там сидить п’ятеро людей, а повз неї спокійно проходять вороги. Чому? Тому що вони там у підвальчику забилися, закрилися і сидять. Розумієш, люди не стріляють, вони морально не готові", — сказав він і додав, що це говорить про нестачу бойової підготовки.

За його словами, це пов’язано з тотальним дефіцитом патронів та гранат. Як на фронті, так і у навчальних центрах.

Подальші перспективи

За словами екскомбрига, вже зараз треба готувати нові напрямки до оборони, інакше противник може швидкими темпами просунутися на сотні кілометрів.

"Дніпропетровська область, Запорізька область. Херсон. Херсон зараз потрібно повністю готувати до оборонної операції... Якщо противник зробить собі там, у Херсоні, плацдарм, то це вже правий берег Дніпра", — сказав він.

При цьому він додав, що реформи треба проводити вже зараз, інакше Україна ризикує втратити національність та державу.

Однак він зазначив, що війну ще не програно, а шанси на перемогу ще є.

"Надія є, шанс є, але треба перестати боротися з людьми, які озвучують проблеми. Треба перестати брехати самим собі, ми не рухаємося вгору, ми не прогресуємо. Ми регресуємо — ось проблема, але є шанс. Шанс завжди є, бо Бог на боці України", — сказав він.

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