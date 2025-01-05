"Тепер усі правила інші": Україна похмуро готується до переговорів, які Трамп спробує вести з Путіним

Зараз немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до поступок

2025 пік починається для України президентством в США Дональда Трампа, який раніше заявляв, що планує припинити війну в Україні. Україна готується до переговорів, які спробує вести Трамп, хоча Київ зовсім не налаштований на будь-які суттєві поступки російському режиму.

Про це пише видання The Guardian. Газета нагадала, що відставний генерал Кіт Келлог став спецпредставником Трампа з питань України, і це, мабуть, найкращий вибір, який міг би статися, враховуючи антиукраїнську та проросійську позицію багатьох інших персонажів з оточення новообраного президента США.

"Келлог вже відвідував Україну під час війни та на власні очі бачив результати російської війни. Українські чиновники вважають, що ці візити часто докорінно змінювали погляди західних політиків на конфлікт. До свого призначення Келлог пропонував політику погроз відрізати озброєння Україні, якщо вона відмовиться вести переговори з Росією, але збільшити їх, якщо Росія не погодиться на переговори. Останніми днями він критикував напади Росії на Україну, але також дорікав Україні за такі дії, як вбивство російського генерала в Москві", – сказано у матеріалі.

Претензії США на "справедливу боротьбу" між країнами, одна з яких набагато більша та сильніша за іншу, викликали занепокоєння та лють у Києві, а також здивування та побоювання у низки українських партнерів у Європі. Там вважають, що це безумовно несправедлива претензія, враховуючи російську агресію проти України та інші умови.

З іншого боку, Україні потрібна зміна динаміки. РФ веде наступ, українській армії не вистачає людей. Адміністрація Байдена викликає в Україні тільки розчарування через свою повільність, прийняття рішень поетапно та з величезним запізненням. Саме тому Київ тихо вітає президентство Трампа, хоча є розуміння, що ситуація важка – період політичної невизначеності та турбулентності припав на важкі дні.

"Це трохи схоже на те, коли ви граєте у відеогру, і ви витратили багато років на просування по рівнях і, нарешті, знаєте, як в ній орієнтуватися… Тепер усі правила інші, і буде важко вивчити їх заново", – пояснило виданню джерело в Києві.

Україна готується до переговорів, які Трамп спробує вести з Путіним. Зараз немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до поступок. Володимир Путін хоче закріпити та привласнити територію, яку він уже контролює та ту, яку оголосив "російською". Окрім цього, Кремль продовжує висувати свої заяви про "нейтралітет України", "роззброєння" та "денацифікацію". Зрозуміло, що Україна ніколи не приме жодного пункту з цих вимог.

Україна також визнає, що деякі "болючі компроміси" можливі, але натомість Київ вимагає значущих гарантій безпеки: вступ до НАТО, або західні миротворці на лінії розмежування. Не схоже, щоб Україна була готова відмовитися від будь-якої зі своїх умов.

"Гарантії безпеки Заходу будуть вирішальними в будь-яких мирних переговорах. Без цих гарантій, що б завадило Путіну знову вторгнутися через кілька років?", – сказав виданню відставний західний високопосадовець, який підтримує контакти з Києвом.

Нагадаємо, видання Financial Times опублікувало прогноз на 2025 рік, в якому також є блок про відносини Росії та України. А точніше, чи буде мир між цими країнами.

Раніше "Телеграф" розповідав й про те, що Newsweek поділився прогнозами щодо України на 2025 рік. На їхню думку, після того, як Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, його адміністрація чинитиме тиск на обидві сторони з метою пошуку компромісу.