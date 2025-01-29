Туалет допоміг вченим знайти палац останнього англосаксонського короля Англії (фото)

Можливо, саме у цьому місці він знайшов останній спочинок

Археологи знайшли місце, де розташовувався давно втрачений палац останнього англосаксонського короля Англії — Гарольда II. Відкриття стало можливим завдяки поєднанню георадарного сканування, даних попередніх археологічних розкопок та аналізу художніх джерел XI століття.

Його рештки знаходяться поблизу села Бошем у Західному Сассексі. Вченим вдалося підтвердити існування двох середньовічних споруд, раніше не помічених. Одна частково інтегрована у сучасний будинок, а інша розташована на території саду.

Знайдена середньовічна споруда

Ключовим доказом давнього походження комплексу стали результати розкопок 2006 року, коли виявили вигрібну яму, що була у великій дерев'яній будівлі. За останнє десятиліття археологи дедалі частіше відзначають, що починаючи з X століття елітні житлові будівлі в Англії часто мали інтегровані туалети — ознаку високого соціального статусу.

Таким чином, наявність цієї вигрібної ями свідчить про те, що дерев'яна споруда була частиною резиденції високого рангу. Археологи дійшли висновку, що вона майже напевно належала комплексу, який пов’язують із резиденцією короля Гарольда II, зображеною на знаменитому гобелені з Байє.

Гобелен з Байє

Комплекс палацу займав площу близько гектара й включав декілька будівель, зокрема велику дерев'яну залу. Він знаходився поруч із гаванню та церквою й був оточений ровом завдовжки 250 метрів і завширшки 3 метри.

Це відкриття може пролити світло і на питання про місце поховання Гарольда — єдиного англійського монарха, чиє місце останнього спочинку досі невизначене. Хоча традиційно вважається, що короля поховали у Волтемському абатстві в Ессексі, деякі середньовічні джерела натякають на можливість поховання поблизу його палацу. У 1954 році під церквою в Бошемі були виявлені рештки високопоставленого англосаксонського чоловіка, однак їх так і не досліджували.

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