Царський графік та оплата: на роботу на свіжому повітрі шукають пенсіонерів

За кілька годин на день можна непогано заробити

Під час війни і не тільки багато пенсіонерів шукають можливості додаткового заробітку. Одним із варіантів тимчасової зайнятості, яка не потребує спеціальних навичок, є робота промоутером з роздачі флаєрів.

Особливо привабливою ця вакансія може стати для активних людей пенсійного віку, які прагнуть поєднати корисне з приємним – роботу на свіжому повітрі та спілкування з новими людьми. Відповідна вакансія з'явилась на сайті з пошуку роботи.

Що пропонується?

Жіночий фітнес-клуб запрошує промоутерів для роздачі рекламних флаєрів. Завдання досить просте – потрібно пропонувати перехожим (переважно жінкам) рекламні матеріали та записувати контактні дані тих, хто зацікавився безкоштовним пробним тренуванням.

Умови та оплата

Головною перевагою цієї вакансії є гнучкий графік роботи. Можна працювати від 3 до 6 годин на день, обираючи зручний час. Оплата праці становить від 600 до 1200 гривень за день, залежно від відпрацьованих годин. Виплати здійснюються щодня, що є додатковим плюсом.

Де можна працювати?

Працювати можна у різних районах Києва та передмістя:

Голосіївський район (станції метро Голосіївська та Деміївська);

Шевченківський район (Лук'янівська, Дорогожичі);

Солом'янський район (проспект Лобановського);

Дарницький район (метро Дарниця, Чернігівська, Вирлиця, Харківська, Позняки);

Деснянський район (Троєщина, вулиця Лаврухіна);

Передмістя: Буча, Ірпінь, Вишгород.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що на Одещині з’явилася приваблива вакансія для пенсіонерів. Там вільний графік і висока оплата.