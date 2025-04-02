Царський графік та оплата: на роботу на свіжому повітрі шукають пенсіонерів
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За кілька годин на день можна непогано заробити
Під час війни і не тільки багато пенсіонерів шукають можливості додаткового заробітку. Одним із варіантів тимчасової зайнятості, яка не потребує спеціальних навичок, є робота промоутером з роздачі флаєрів.
Особливо привабливою ця вакансія може стати для активних людей пенсійного віку, які прагнуть поєднати корисне з приємним – роботу на свіжому повітрі та спілкування з новими людьми. Відповідна вакансія з'явилась на сайті з пошуку роботи.
Що пропонується?
Жіночий фітнес-клуб запрошує промоутерів для роздачі рекламних флаєрів. Завдання досить просте – потрібно пропонувати перехожим (переважно жінкам) рекламні матеріали та записувати контактні дані тих, хто зацікавився безкоштовним пробним тренуванням.
Умови та оплата
Головною перевагою цієї вакансії є гнучкий графік роботи. Можна працювати від 3 до 6 годин на день, обираючи зручний час. Оплата праці становить від 600 до 1200 гривень за день, залежно від відпрацьованих годин. Виплати здійснюються щодня, що є додатковим плюсом.
Де можна працювати?
Працювати можна у різних районах Києва та передмістя:
- Голосіївський район (станції метро Голосіївська та Деміївська);
- Шевченківський район (Лук'янівська, Дорогожичі);
- Солом'янський район (проспект Лобановського);
- Дарницький район (метро Дарниця, Чернігівська, Вирлиця, Харківська, Позняки);
- Деснянський район (Троєщина, вулиця Лаврухіна);
- Передмістя: Буча, Ірпінь, Вишгород.
Раніше "Телеграф" також повідомляв, що на Одещині з’явилася приваблива вакансія для пенсіонерів. Там вільний графік і висока оплата.