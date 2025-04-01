Припинення вогню не буде: Росія відкинула угоду зі США

Москва не готова підписувати угоду із Вашингтоном

Росія відмовляється від угоди зі США щодо припинення вогню в Україні. У Кремлі вважають, що їхня "головна вимога" не буде виконана в поточному проекті угоди.

Про це розповів в інтерв’ю одному із російських ЗМІ заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Його слова передає Reuters.

"Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, запропонованих американцями, але ми не можемо прийняти все це в нинішньому вигляді. Наскільки ми бачимо, у них сьогодні немає місця нашій головній вимозі, а саме розв'язання проблем, пов’язаних з першопричинами цього конфлікту. Вона повністю відсутня, і це необхідно подолати", — сказав Рябков.

Він не став говорити про те, що саме в Москві вважають "головною вимогою". Проте в цілому поки що Росія не показала готовності стримати апетити і, як і раніше, хоче:

у "мінімальному варіанті" — чотири області та Крим, а також відмову України від НАТО;

у "максимальному варіанті" — контроль над усією Україною.

Президент США Дональд Трамп спочатку займав більш прихильну до Росії позицію, намагаючись позиціювати себе посередником на переговорах. Однак 30 березня він сказав, що "дуже злий" на Володимира Путіна через небажання підписувати угоду про припинення вогню, а тому навіть пригрозив запровадити санкції проти країн, які купують нафту у Росії.

Попри це Трамп все ще залишається в ілюзіях щодо Кремля, а експерти вважають, що його гучні заяви закінчаться нічим.