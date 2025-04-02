Рекорд за 70 років: сенатор США критикував Трампа протягом 25 годин

Єдині перерви були тоді, коли низка його колег-демократів по одному підходила до трибуни, щоб поставити йому запитання

Сенатор США від Демократичної партії Корі Букер виступив проти президента Дональда Трампа з промовою, яка побила рекорд за тривалістю за останні сім десятиліть. Вона тривала 25 годин та п’ять хвилин.

Про це пише Reuters. Зазначається, що у своїй промові Букер критикував американського лідера та звинуватив його в "безрозсудному" киданні виклику демократичним інститутам країни.

55-річний законодавець із Нью-Джерсі почав промову в понеділок, 31 березня, о 19:00 за східним часом і продовжував її 25 годин та п’ять хвилин. Єдині перерви, які робив Букер, були тоді, коли низка його колег-демократів по одному підходила до трибуни, щоб поставити йому запитання.

Раніше рекорд було встановлено сенатором-сегрегатором Стромом Термондом із Південної Кароліни. Влітку 1957 року він розпочав обструкцію проти законодавства про цивільні права, яка тривала 24 години та 18 хвилин. Зрештою, Термонд не впорався зі своєю місією заблокувати законопроєкт, який розширював федеральний захист виборчих прав для чорношкірих.

Про що говорив Корі Букер

У ході своєї промови сенатор розкритикував "хрестовий похід" президента та його головного радника-мільярдера Ілона Маска, спрямований на скорочення значної частини повноважень федерального уряду.

"Наші інститути зазнають безрозсудних і неконституційних нападів і навіть руйнуються", — сказав Букер.

Він неодноразово говорив про те, що активісти потрапляють у "великі неприємності", виступаючи проти дій Трампа, використовуючи термін, який часто вживав покійний представник Демократичної партії Джон Льюїс, лідер руху за громадянські права.

Єднальною темою гніву Букера стала кампанія Маска щодо скорочення розмірів та сфери діяльності уряду США.

Виступ Корі Букера. Скріншот відео

"Адміністрація Трампа-Венса продовжує вкидати нас у хаос", — сказав Букер. "Торгова війна Трампа з нашими союзниками лише збільшить витрати та страхи для американських сімей".

Під час того, як сенатор розпочав останні години свого виступу, більшість його колег-демократів посіли місця в палаті, тоді як місця республіканців на протилежному боці палати були порожні.

Сенатор використав цей час, щоб закликати Конгрес бути стримуючим чинником для президента, як це передбачено Конституцією США, та дослухатися до "голосів наших виборців".

Що відомо про Корі Букера

Корі Ентоні Букер – американський політик із Демократичної партії. Сенатор США від Нью-Джерсі з 2013 року був мером Ньюарка з 2006 по 2013 роки.

Букер є випускником Стенфордського університету, навчався в Оксфордському університеті (як стипендіат Родса в Коледжі Королеви) та Школі права Єльського університету.

У 2013 році Букер війшов до Сенату США, ставши першим афроамериканцем у Сенаті після Барака Обами.

1 лютого 2019 року оголосив про вступ до боротьби за висування його кандидатури від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Корі Букер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп під час спілкування з пресою у Білому домі 31 березня знову наробив суперечливих заяв.