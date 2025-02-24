Дуже важко побачити в телескоп: суперкомп'ютер NASA виявив спіральне утворення в Сонячній системі (фото)

Загадкова межа Сонячної системи може мати спіральні рукави

Нові дослідження відкривають несподівані подробиці про таємничу хмару Оорта — гігантське скупчення крижаних об'єктів, що оточує Сонячну систему, джерело комет. Вчені припускають, що вона може мати пару спіральних рукавів, що робить її схожою на мініатюрну галактику.

Форма хмари Оорта досі залишалася загадкою, але нова модель, розроблена дослідниками, припускає, що її внутрішня структура може мати форму спірального диска. Коли вчені запустили свою модель дослідження на суперкомп’ютері NASA Pleiades, вони виявили, що внутрішня область хмари Оорта (від 1000 до 10 000 АО, одна АО – це середня відстань від Землі до Сонця, приблизно 150 мільйонів кілометрів) може мати спіральну структуру, подібну до рукавів нашої галактики. За розрахунками, ці рукави простягаються на 15 000 АО.

Хмара Оорта та її спіральні рукави

Що далі?

Щоб підтвердити ці припущення, науковцям потрібно буде безпосередньо спостерігати об'єкти в хмарі Оорта або вловлювати світло, яке вони відбивають. Однак на сьогодні жодна місія не має необхідних технологій для таких досліджень.

Що таке хмара Оорта

Хмара Оорта виникла близько 4,6 мільярда років тому, коли Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун викинули залишки матеріалу далеко за орбіту Плутона. Ці уламки, серед яких можуть бути навіть карликові планети, утворили сферичну оболонку навколо Сонячної системи. Внутрішній її край починається на відстані 2000 астрономічних одиниць від Сонця, а зовнішній може сягати 100 000 АО.

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