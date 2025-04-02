Радник Путіна тимчасово поза санкціями, бо їде в США. З ким він зустрінеться - СNN

Це буде перший візит високопоставленого російського чиновника до США з початку повномасштабної війни

Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф планують зустрітися у США цього тижня. Уповноважений глави РФ Володимира Путіна з міжнародного співробітництва для зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа прилетить у Вашингтон.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела. Зазначається, що мета переговорів — зміцнення відносин між двома країнами, що сприятиме припиненню війни Росії проти України.

Це стане першим офіційним візитом високопоставленого російського чиновника до США з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Візит Дмітрієва знаменує собою подальший крок у помітному потеплінні відносин між двома країнами, зазначає видання.

Що відомо про Кирила Дмитрієва

Дмитрієв здобув освіту в Гарварді. Він є близьким радником Путіна та головою Фонду національного добробуту РФ.

В лютому входив до складу російської делегації на зустрічі у Ер-Ріяді. Дмитрієв вже мав контакти з Віткоффом. Вони співпрацювали під час звільнення Росією американського в’язня Марка Фогеля.

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена наклала санкції на Дмітрієва через його роль у вторгненні Росії в Україну. Уряд США тимчасово скасував санкції проти росіянина, щоб дозволити Держдепартаменту надати йому візу для приїзду до США, розповів один зі співрозмовників видання.

Що відомо про Стіва Віткоффа

Американський мільярдер, інвестор і забудовник, адвокат, спеціальний посланник США на Близькому Сході є фактичним особистим послом Трампа до президента Путіна. У лютому Трамп розширив обов'язки Віткоффа — окрім питань Близького Сходу, він отримав повноваження представляти США у процесі щодо завершення війни в Україні.

Відтоді Віткофф входить до американської делегації на переговорах із представниками РФ. 18 лютого він брав участь у першій зустрічі Росії та США від початку повномасштабної війни в Україні.

Віткофф двічі відвідав Москву та особисто зустрічався із очільником Кремля Володимиром Путіним. Перший візит був 11 лютого, тоді він та Путін спілкувалися три години. Вдруге посланець Трампа прибув до Росії 13 березня, західні ЗМІ писали що тоді Путін змусив Віткоффа чекати на "аудієнцію" з ним 8 годин.

22 березня Віткофф дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону та зробив кілька обурливих заяв. Зокрема сказав, що українці на окупованих РФ територіях, нібито хочуть жити у РФ та аргументував це фейковими референдумами. Також розповів, як Путін молився за Трампа "як за друга".

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", глава МЗС РФ Сергій Лавров анонсував другий раунд контактів зі Сполученими Штатами. Раніше сторони вже провели одну зустріч у Стамбулі, а нині ведуть перемовини дистанційно.