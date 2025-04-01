"Злила" його на всю країну: що відомо про одруженого коханця блогерки Анни Алхім і як він виглядає

Скандальна блогерка влаштувала "злив" коханця після поста його дружини

Анна Алхім — опальна українська блогерка з Дніпра, яка влітку 2024 року оскандалилася після удару росіян по Охматдиту, продовжує бентежити українське суспільство. На цей раз дівчина влаштувала черговий скандал, "зливши" свого одруженого коханця.

"Телеграф" розповість подробиці любовної історії Анни Алхім і покаже, як виглядає той уже не таємний коханець блогерки.

Анна Алхім та її (не) таємне кохання

Блогерка Анна Алхім кілька років таємно крутила роман із одруженим бізнесменом. Як розповідала дівчина, вона справді була закохана в нього і хотіла з ним сім’ю. Однак він не захотів йти від дружини та доньки до коханки.

Анна Алхім та Костянтин Валеулін

У подкасті Василя Тимошенка місяць тому Алхім розповіла, що дуже любила його, це були дуже емоційні стосунки, які тривали майже два роки, але вони розійшлися через те, що їй набридло чекати, коли він піде від дружини. Вони кілька разів сходилися, сварилися, розходилися і знову мирилися, і 31 грудня 2024 розійшлися остаточно.

І ось днями дружина коханця виклала романтичне фото із чоловіком та розповіла про своє щастя. "Сім’я та любов — це не завжди тиша, але завжди разом", — підписала фото вона. Анна Алхім це побачила і розлютилася — тож вирішила "злити" коханця, представивши його публіці та показавши фото з ним.

Костянтин Валеулін із дружиною Дар’єю

Одруженим коханим блогерки Анни Алхім виявився харківський бізнесмен Костянтин Валеулін. Відомо, що він президент інвестиційно-промислової групи AES Group, як зазначено у його Facebook. У нього є дружина Дар'я і юна дочка. Ймовірно, саме про нього та розставання з ним говорила Алхім у подкасті.

Анна Алхім та Костянтин Валеулін

Анна Алхім та Костянтин Валеулін

На одкровення блогерки у своєму Instagram стримано відреагувала Дар’я — дружина Костянтина Валеуліна. Дівчина написала:

"Я довго думала, чи варто щось говорити. Бо я ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття. Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але, нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз, для того щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила — не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе. Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати".

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Що зробила Алхім після скандалу?

Анна Алхім продовжує ділитися своїми емоціями від цього скандалу в Instagram-сторіс у властивій їй манері — емоційно і з матюками. Дівчина відповідає хейтерам, виправдовуючи себе тим, що вона вільна жінка і вправі робити, що хоче, чого не скажеш про її колишнього коханця.

Проте в той же час Алхім вирішила не втрачати такого хайпу дарма і заробити на ньому. Причому вже вигадала кілька ідей і деякі з них тут же почала втілювати в життя. Так, Анна запропонувала багатим чоловікам своєю персоною і подібним скандалом посприяти в "розкручуванні", якщо йому потрібна популярність.

Також вона заінтригувала фоловерів своїм новим курсом, який збирається зробити на тему стосунків та любовних трикутників. І хоча курс ще не готовий, вже почала продавати його. А ще Анна Алхім почала продавати футболки зі своїм обличчям на іконі, представляючи це як "оберіг від коханок".

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