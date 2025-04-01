Чи пов’язана угода щодо мінералів з НАТО: Зеленський відповів на заяви Трампа

Багатостраждальна угода не включає питання безпеки

У проєкті угоди між Україною та США щодо видобутку мінералів не було і немає положень про можливе членство в НАТО. Роботи над угодою продовжуватимуть команди юристів двох країн.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу під час зустрічі із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Його слова наводить "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується цієї угоди та питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було", — сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз команди міністерств звернулися до кількох юридичних компаній і протягом кількох днів буде ухвалено рішення про те, яка з них продовжуватиме роботи з мінеральної угоди.

Варто зазначити, що раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявляв, що нібито Україна намагається домогтися вступу до НАТО в обмін на підписання угоди щодо мінералів. При цьому він навіть заявляв, що Зеленський "намагається переглянути угоду про рідкоземельні метали", хоча й не став згадувати про те, що Вашингтон в останній момент запропонував Україні новий невигідний договір.

Як повідомлялося раніше, угода щодо мінералів обговорюється з початку лютого, однак у ході візиту міністра фінансів США до Києва стало відомо, що вимоги Вашингтона виявилися завищеними. Це викликало обурення як в Україні, так і в ЄС, після чого положення кілька разів переписувалися.

Остання версія передбачала створення фонду, до якого українська сторона має вносити 50% доходів від продажу державних корисних копалин доти, доки його розмір не досягне 500 мільярдів доларів. Вона отримала схвалення обох сторін і очікувалося, що її незабаром підпишуть.

Однак у новій версії, яку в останній момент передали чиновники США, вимоги стали жорсткішими, що вже викликало обурення в України. Жоден із варіантів угоди не передбачав отримання будь-яких гарантій безпеки від Вашингтона.