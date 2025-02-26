Парад планет в лютому: які буде видно без телескопа та куди дивитись (карта, відео)

В Україні можна буде побачити всі сім планет, однак спостерігати на небі в містах можна з легкістю лише три

Майже кожен рік на небі можна побачити планети, які майже вибудовують рівну лінію. Це називається "Парад планет" і вони різняться тією кількістю об’єктів, яку можна побачити. Один із найбільших парадів — в останні ночі лютого 2025 року. На небі вишикуються сім планет, подібне повториться не раніше 2040 року.

Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун можна буде всі побачити в телескоп, але тільки деякі з них будуть помітні неозброєним оком. Серед них — Венера, Марс та Юпітер. Напруживши зір можна помітити й Сатурн та Меркурій, однак вони будуть дуже близько до горизонту. Уран та Нептун без телескопа чи дуже потужного бінокля не побачити. Планети знаходитимуться по дузі.

У всьому світі найкращим днем, щоб побачити парад планет, буде 28 лютого, проте деякі з них гарно помітні раніше та пізніше цієї дати. Дивитись на небо потрібно починати одразу після заходу сонця, дивлячись у південно-західний бік. На карті нижче показане приблизне розташування. Позначки внизу мапи — південний схід та південний захід.

Як буде видно парад планет з Північної півкулі

Щоб знайти планети на небі можна використати програми по типу Star Walk. Однак можна орієнтуватись і по яскравості — Венера, Юпітер та Марс будуть найяскравішими на нічному небі. Марс знаходитиметься високо у верхній частині неба та матиме характерний рожевий колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що загадковий об'єкт Сонячної системи — хмару Оорта змогли проаналізувати за допомогою потужного комп'ютера. Вона може мати форму галактики.