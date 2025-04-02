Заробляє більше чоловіка та народила йому п’ятьох дітей: як виглядає дружина мера Львова Андрія Садового

Дружина мера Львова висвітлює свою діяльність у соціальних мережах

Андрій Садовий, який близько 20 років обіймає посаду мера Львова, давно одружений. Його дружина Катерина — відомий мистецтвознавець, хоча жінка залишається менш публічною фігурою, ніж чоловік. Вона бере активну участь у культурному та громадському житті міста.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина мера Львова Андрія Садового та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти про Катерину Кіт-Садову.

Катерина Кіт-Садова — як виглядає дружина Андрія Садового та як вони познайомилися

Мер Львова Андрій Садовий понад 20 років одружений з Катериною Кіт, яка подарувала йому п’ятьох синів: Івана, Тадея, Михайла, Йосипа та Антонія. Старші сини політика зараз навчаються у Великобританії.

Андрій Садовий із дружиною Катериною

У проєкті Наталії Островської "Дружина" Катерина Кіт-Садова розповіла, що познайомилася з Андрієм Садовим у 90-х роках, коли навчалася на четвертому чи п’ятому курсі у Львівській національній академії мистецтв. Це сталося на День міста Львова, на той момент Катерині був 21 рік.

Андрій Садовий та Катерина познайомилися на День міста Львова

Андрій був у компанії їхніх спільних друзів і Катерині він одразу впав у вічі. Вони почали спілкуватися, а до кінця вечора Садовий подарував майбутній дружині золотий перстень із чорним каменем. Потім вони потанцювали, і Андрій покинув захід, не попрощавшись.

Через місяць їхній спільний знайомий запитав Катерину, чому вона не дзвонить Андрію, а дівчина тоді готувала дипломну роботу і шукала спонсорів. Вона вирішила зателефонувати до Садового і звернутися як до спонсора, а потім прийшла до майбутнього коханого на роботу.

Як виглядає дружина Андрія Садового

Незабаром між ними почалися романтичні стосунки, але зустрічалися вони 6-7 років, лише у 2001 році вони стали офіційно чоловіком та дружиною. А в серпні 2024 року подружжя оновило свої шлюбні обітниці.

Катерина Кіт-Садова — що про неї відомо

Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова народилася 30 вересня 1974 року у Калуші Івано-Франківської області. Вона відомий у місті мистецтвознавець, а також бізнесвумен.

Катерина Кіт-Садова відомий у Львові мистецтвознавець

Крім того, дружина мера Львова співвласник медіахолдингу ТРК "Люкс", до складу якого входять радіостанції Радіо Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, інтернет-видання Zaxid.net, Football 24, Телеканал "24" та рекламне агентство "Люкс".

Згідно з декларацією за 2024 рік, мер Львова Андрій Садовий заробив торік понад 869 тисяч гривень, а ось його дружина — понад 13 мільйонів гривень. Катерину Кіт-Садову називають найбагатшою жінкою Західної України та найбагатшою дружиною з-поміж українських мерів.

Катерина Кіт-Садова заробляє більше за чоловіка-мера

Відомо, що згідно з документами Катерина володіє будинком, купленим за 4,5 мільйона гривень. Також у неї є три земельні ділянки у Львові та два автомобілі. У власності дружини Садового знаходяться всі значні активи.

Як виглядає Катерина Кіт-Садова

Катерина активно веде свою сторінку в Instagram, висвітлює там теми війни, а також культурного та громадського життя Львова. Окрім цього, дружина мера підтримує збори для української армії.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Арсенія Яценюка. Політик у шлюбі понад 25 років.