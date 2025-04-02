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Заробляє більше чоловіка та народила йому п’ятьох дітей: як виглядає дружина мера Львова Андрія Садового

Автор
Катерина Любимова
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Як виглядає дружина Садового і що про неї відомо
Як виглядає дружина Садового і що про неї відомо. Фото Колаж "Телеграфа"

Дружина мера Львова висвітлює свою діяльність у соціальних мережах

Андрій Садовий, який близько 20 років обіймає посаду мера Львова, давно одружений. Його дружина Катерина — відомий мистецтвознавець, хоча жінка залишається менш публічною фігурою, ніж чоловік. Вона бере активну участь у культурному та громадському житті міста.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина мера Львова Андрія Садового та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти про Катерину Кіт-Садову.

Катерина Кіт-Садова — як виглядає дружина Андрія Садового та як вони познайомилися

Мер Львова Андрій Садовий понад 20 років одружений з Катериною Кіт, яка подарувала йому п’ятьох синів: Івана, Тадея, Михайла, Йосипа та Антонія. Старші сини політика зараз навчаються у Великобританії.

Андрій Садовий із дружиною Катериною
Андрій Садовий із дружиною Катериною

У проєкті Наталії Островської "Дружина" Катерина Кіт-Садова розповіла, що познайомилася з Андрієм Садовим у 90-х роках, коли навчалася на четвертому чи п’ятому курсі у Львівській національній академії мистецтв. Це сталося на День міста Львова, на той момент Катерині був 21 рік.

Андрій Садовий разом із дружиною
Андрій Садовий та Катерина познайомилися на День міста Львова

Андрій був у компанії їхніх спільних друзів і Катерині він одразу впав у вічі. Вони почали спілкуватися, а до кінця вечора Садовий подарував майбутній дружині золотий перстень із чорним каменем. Потім вони потанцювали, і Андрій покинув захід, не попрощавшись.

Через місяць їхній спільний знайомий запитав Катерину, чому вона не дзвонить Андрію, а дівчина тоді готувала дипломну роботу і шукала спонсорів. Вона вирішила зателефонувати до Садового і звернутися як до спонсора, а потім прийшла до майбутнього коханого на роботу.

Як виглядає дружина Андрія Садового
Як виглядає дружина Андрія Садового

Незабаром між ними почалися романтичні стосунки, але зустрічалися вони 6-7 років, лише у 2001 році вони стали офіційно чоловіком та дружиною. А в серпні 2024 року подружжя оновило свої шлюбні обітниці.

Катерина Кіт-Садова — що про неї відомо

Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова народилася 30 вересня 1974 року у Калуші Івано-Франківської області. Вона відомий у місті мистецтвознавець, а також бізнесвумен.

Катерина Кіт-Садова
Катерина Кіт-Садова відомий у Львові мистецтвознавець

Крім того, дружина мера Львова співвласник медіахолдингу ТРК "Люкс", до складу якого входять радіостанції Радіо Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, інтернет-видання Zaxid.net, Football 24, Телеканал "24" та рекламне агентство "Люкс".

Згідно з декларацією за 2024 рік, мер Львова Андрій Садовий заробив торік понад 869 тисяч гривень, а ось його дружина — понад 13 мільйонів гривень. Катерину Кіт-Садову називають найбагатшою жінкою Західної України та найбагатшою дружиною з-поміж українських мерів.

Катерина Кіт-Садова
Катерина Кіт-Садова заробляє більше за чоловіка-мера

Відомо, що згідно з документами Катерина володіє будинком, купленим за 4,5 мільйона гривень. Також у неї є три земельні ділянки у Львові та два автомобілі. У власності дружини Садового знаходяться всі значні активи.

Катерина Кіт-Садова
Як виглядає Катерина Кіт-Садова

Катерина активно веде свою сторінку в Instagram, висвітлює там теми війни, а також культурного та громадського життя Львова. Окрім цього, дружина мера підтримує збори для української армії.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Арсенія Яценюка. Політик у шлюбі понад 25 років.

Теги:
#Дружина #Андрій Садовий #Катерина Кіт-Садова