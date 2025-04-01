Названо дату нової зустрічі "Рамштайн": вона буде незвичайною

Нова зустріч пройде у квітні

Наступне засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наприкінці наступного тижня. Вперше там буде одразу дві головуючі країни — Велика Британія та Німеччина.

Про це повідомили "Телеграфу" у прескоманді німецької делегації НАТО. Місце зустрічі також буде не зовсім стандартним.

"11 квітня Велика Британія та Німеччина зберуть Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, перша зустріч контактної групи з питань оборони України відбулася у квітні 2022 року на американській воєнній базі "Рамштайн" у Німеччині, через яку цей формат отримав свою назву. Загалом у цих переговорах брали участь понад 50 країн, включаючи членів НАТО, але не обмежуючись ними.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США формат переговорів дещо змінився, оскільки Вашингтон тепер намагається зблизитися з Росією на шкоду відносинам із традиційними союзниками. Тому тепер більше лідерства у проведенні зустрічей беруть європейські країни.

Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася під проводом Лондона 12 лютого. Як і у цьому разі, вона проходила в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.