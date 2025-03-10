Наука пояснює біблійне диво: дослідники виявили, чому розійшлось Червоне море в легенді про Мойсея (фото)

Чи міг Мойсей справді розділити Червоне море 3500 років тому? Вчені припускають, що мають відповідь

Легенда про розділення Червоного моря Мойсеєм — одна з найвідоміших оповідок із Біблії. Вона надихнула безліч книг і фільмів. Згідно з легендою, Мойсей змусив води розступитися, дозволивши ізраїльтянам утекти від армії фараона. Саму ж армію пізніше змило водою. Але наскільки це можливо з наукового погляду?

Дослідники пропонують кілька версій, розповідає Daily Mail, які можуть пояснити це явище природними факторами. Дуже багато залежить від місця, де це насправді відбулося.

Не та затока — місце могли визначити не вірно

Традиційно вважається, що перехід Мойсея відбувся в Акабській затоці, одній із найширших і найглибших ділянок Червоного моря. Її перетнути могло б і справді допомогти тільки диво. Але багато науковців мають сумніви, а більш сучасні археологічні дослідження вказують на інше місце – північний край Суецької затоки, ближче до сучасного Суецького каналу. Ця затока має глибину до 30 метрів та рівне дно. Ба більше, відомо, що її перетинали по суху вже в сучасній історії — армія Наполеона намагалася перетнути Суецьку затоку під час відпливу. Хоч спочатку солдати йшли по сухому, потім мало не загинули, коли вода раптово повернулася назад – так само як це описано в біблійній історії.

Суецька та Акабська затоки Червоного моря

Мойсей, на думку вчених, жив поруч у пустелі та знав, де каравани могли перетнути море посуху під час відпливів та міг використати свої знання про ці явища, щоб втекти від фараона. Розрахунки професора Натан Палдора з Єврейського університету показують, що сильний вітер зі швидкістю 65-70 км/год міг відштовхнути воду назад на 1,5 км. Це могло опустити рівень моря на три метри, оголивши природний підводний хребет. Нині ця ділянка занурена на глибину 6–7 метрів, що унеможливлює її як місце перетину.

Єдиний сумнів у цій гіпотезі – напрямок вітру. Біблія вказує, що вітер дув зі сходу, а розрахунки науковців говорять про вітер з північного заходу. Хоча вчені припускають, що у переклад також могли закрастися неточності.

Версія про озеро Танніс – чи це могло бути "Червоне море"?

Інша теорія припускає, що насправді Мойсей і його народ перетинали не Червоне море, а так зване "Очеретяне море" (Ям Суф в оригінальному записі на івриті) – що могло означати одну з водойм у дельті Нілу. Найімовірніший кандидат – озеро Танніс, яке існувало на місці сучасного озера Манзала.

Як озеро Танніс реагувало на вітри

Комп'ютерне моделювання показує, що вітер швидкістю 100 км/год, який дув протягом восьми годин, міг "розділити" озеро, відкривши сухопутний міст завширшки п’ять кілометрів. Він залишався відкритим близько чотирьох годин – достатньо часу, щоб ізраїльтяни змогли перейти із півострова Сетрум в Єгипті до місцевості, відомої як Кедуа на іншому березі.

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