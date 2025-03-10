Наука объясняет библейское чудо: исследователи обнаружили, почему разошлось Красное море в легенде о Моисее (фото)

Мог ли Моисей действительно разделить Красное море 3500 лет назад? Ученые предполагают, что нашли ответ

Легенда о разделении Красного моря Моисеем – один из самых известных рассказов из Библии. Он вдохновил множество книг и фильмов. Согласно легенде, Моисей заставил воды расступиться, позволив израильтянам уйти от армии фараона. Саму же армию позже смыло водой. Но как это может быть с научной точки зрения?

Исследователи предлагают несколько версий, рассказывает Daily Mail, которые могут объяснить это явление природными факторами. Очень многое зависит от места, где это действительно произошло.

Не тот залив — место могли определить не верно

Традиционно считается, что переход Моисея произошел в Акабском заливе, одном из самых широких и глубоких участков Красного моря. Помочь его пересечь могло бы действительно только чудо. Но многие ученые сомневаются, а более современные археологические исследования указывают на другое место – северный край Суэцкого залива, ближе к современному Суэцкому каналу. Этот залив имеет глубину до 30 метров и ровное дно. Более того, известно, что его пересекали по сухому уже в современной истории — армия Наполеона пыталась пересечь Суэцкий залив во время отлива. Хотя сначала солдаты шли по сухому, потом чуть не погибли, когда вода внезапно вернулась назад – так же, как это описано в библейской истории.

Суэцкий и Акабский залив Красного моря

Моисей, по мнению ученых, жил рядом в пустыне и знал, где караваны могли пересечь море посуху во время отливов и мог использовать свои знания об этих явлениях, чтобы уйти от фараона. Расчет профессора Натан Палдора из Еврейского университета показывает, что сильный ветер со скоростью 65-70 км/ч мог оттолкнуть воду обратно на 1,5 км. Это могло опустить уровень моря на три метра, обнажив естественный подводный хребет. Сейчас этот участок погружен на глубину 6–7 метров, что делает его невозможным как место пересечения.

Единственное сомнительное в этой гипотезе – направление ветра. Библия указывает, что ветер дул с востока, а расчеты ученых говорят о ветре с северо-запада. Хотя ученые предполагают, что в переводе также могли закрасться неточности.

Версия об озере Таннис – могло ли это быть "Красное море"?

Другая теория предполагает, что на самом деле Моисей и его народ пересекали не Красное море, а так называемое Камышовое море (Ям Суф в оригинальной записи на иврите) – что могло означать один из водоемов в дельте Нила. Самый вероятный кандидат – озеро Таннис, существовавшее на месте современного озера Манзала.

Как озеро Таннис реагировало на ветра

Компьютерное моделирование показывает, что ветер скоростью 100 км/ч, дувший в течение восьми часов, мог "разделить" озеро, открыв сухопутный мост шириной в пять километров. Он оставался открытым около четырех часов – достаточно времени, чтобы израильтяне смогли перейти с полуострова Сетрум в Египте к местности, известной как Кедуа на другом берегу.

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