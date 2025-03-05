Судний день уже не за горами? Ватиканські архіви розкрили 900-річне пророцтво

Стародавнє пророцтво віщує близький кінець світу

У таємних архівах Ватикану існує 900-річна книга, яка, згідно з твердженнями, передбачає рік Судного дня. Інтерес до неї знову виник, адже чинний Папа сильно хворий.

Текст, що приписується святому Малахії, ірландському архієпископу XII століття, містить серію зі 112 загадкових латинських фраз, які, як вважають, описують кожного Папу, починаючи з Целестина II у 1143 році та закінчуючи нинішнім лідером Церкви Папою Франциском.

Книга була знайдена у 1595 році бенедиктинським ченцем Арнольдом Віном, який стверджував, що виявив твори Малахії в архівах Ватикану. Останній уривок книги, який описує "Петра Римлянина", інтерпретується деякими як пророцтво про кінець папства та Судний день.

Загалом у книзі описуються Папи різних років

Згідно з документальним фільмом, опублікованим у 2024 році, пророцтво може збутися у 2027 році. Це пов'язано з уривком, що приписується Папі Сиксту V, де йдеться: "Вісь посеред знака". Папа Сікст V став головою через 442 роки після першого лідера, і, згідно з текстом, кінець світу настане через 442 роки після нього – у 2027 році.

Під час остаточного переслідування Святої Римської Церкви запанує Петро Римлянин, який пастиме свою отару серед багатьох скорбот, після чого місто із семи пагорбів буде зруйноване і страшний Суддя судитиме людей. Кінець

Пророцтво знову стало актуальним у зв'язку з проблемами зі здоров'ям 88-річного Папи Франциска, який нещодавно переніс два епізоди респіраторного кризу. Деякі інтерпретують пророцтво як те, що Петро вступає на посаду Папи на тлі хронічної хвороби легенів Франциска, а інші вважають, що Малахія припускає, що Франциск буде останнім.

Деякі вчені стверджують, що текст є підробкою 16 століття. Сумніви щодо авторства 112 фраз, приписуваних святому Малахії, виникають через надзвичайну точність описів пап до 1590 року, тоді як подальші формулювання стають розпливчастими, хоча деякі сучасні інтерпретації вражають своєю відповідністю.

Попри суперечливість пророцтва, воно викликає інтерес у зв'язку з зростанням криз у світі, таких як війна в Україні, напруженість між США та Китаєм, а також нестабільність на Близькому Сході. Ці події викликають побоювання щодо можливої Третьої світової війни.

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