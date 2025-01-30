Християнство було поширене на Русі до масового хрещення киян: археологи знайшли незаперечні докази

Проте масове хрещення радикально змінило релігійне та суспільне життя Київської Русі

Хрещення Русі, яке відбулося в 988 році, стало важливою віхою в історії Київської Русі. Ця подія не лише символізувала перехід до нової релігії, а й стала основою для формування державності та культурної ідентичності народу.

Перед офіційним прийняттям християнства на території Русі вже існували християнські громади. Відомо, що княгиня Ольга, бабуся князя Володимира, прийняла християнство під час свого візиту до Константинополя. Однак її син Святослав, який залишався язичником, не підтримав її ініціативи щодо поширення нової віри.

Князь Володимир Святославович, прагнучи зміцнити свою владу та міжнародні зв'язки, вирішив прийняти християнство. Він обрав цю релігію після консультацій з представниками різних конфесій, включаючи юдаїзм та іслам. Володимир охрестився у Херсонесі (сучасний Севастополь) у 988 році. Цей акт став символом його рішучості в переході до нової віри.

Масове хрещення киян

Після свого охрещення Володимир організував масове хрещення населення Києва. За свідченнями літописів, він наказав киянам зібратися на Дніпрі, де священники проводили обряди хрещення. Це сталося на очах у всього міста, що підкреслювало важливість цієї події.

Після масового хрещення Володимир почав будувати церкви. Першою була Десятинна церква, зведена на місці стародавнього язичницького капища. Ця церква стала символом нової ери для Русі та центром християнського життя.

Після хрещення Києва Володимир продовжив поширювати християнство серед інших племен Русі. Він відправляв священників до різних регіонів для навчання та проповіді нової віри.

Археологічні свідчення

Археологічні дослідження свідчать про існування ранніх християнських поховань на території Києва ще до офіційного хрещення. Наприклад, на Старокиївській горі були знайдені поховання з ознаками християнських ритуалів.

Багато з цих поховань мали специфічну орієнтацію — тіла покійників були розміщені так, щоб обличчям дивитися на схід. Також археологи виявили рідкісні артефакти, такі як натільні хрестики та інші предмети, що свідчать про ранні прояви християнської віри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Великий хрестив Русь не з любові до віри. За красивою літературною оповіддю криється прагматичний політичний розрахунок.