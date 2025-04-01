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Земля відпочиває від магнітної бурі. Коли готуватись до наступної

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

На цьому тижні Земля відчує на собі знову 4-5-бальні магнітні бурі

Магнітних бур поки що не видно на горизонті. Однак вчені прогнозують, що геомагнітна тиша протримається лише до п'ятниці, 4 квітня, і вже на вихідних варто готуватись до штормів.

Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 1 квітня, тримається низька сонячна активність в 3 бали. Така геомагнітна ситуація передбачається і 2-4 квітня.

Але вже у суботу, 5 квітня, має почати вирувати 5-бальний геомагнітний шторм, який наступного дня, 6 квітня, переросте в 4-бальний.

Водночас вчені нагадали, що у понеділок, 31 березня, також не очікувалось магнітних бур, але протягом доби прогноз змінився. Земля була в лапах середнього шторму в 4 бали.

Зауважте, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози змінюються протягом всієї доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України 1 квітня пройдуть дощі.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік