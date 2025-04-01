Земля отдыхает от магнитной бури. Когда готовиться к следующей

На этой неделе Земля ощутит на себе снова 4-5-балльные магнитные бури

Магнитных бурь пока не видно на горизонте. Однако ученые прогнозируют, что геомагнитная тишина продержится лишь до пятницы, 4 апреля, и уже на выходных стоит готовиться к штормам.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 1 апреля держится низкая солнечная активность в 3 балла. Такая геомагнитная ситуация предполагается и 2-4 апреля.

Но уже в субботу, 5 апреля, должен начать бушевать 5-балльный геомагнитный шторм, который на следующий день, 6 апреля, перерастет в 4-балльный.

В то же время ученые напомнили, что в понедельник, 31 марта, также не ожидалось магнитных бурь, но в течение суток прогноз изменился. Земля была в лапах среднего шторма в 4 балла.

Обратите внимание, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы меняются на протяжении всех суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины 1 апреля пройдут дожди.