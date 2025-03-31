Тиждень почався без магнітної бурі, але чи надовго це? Прогноз на початок квітня

На цьому тижні знову почнуть вирувати магнітні бурі, але найближчими днями їх поки не буде

Магнітних бур на Землі наразі немає, хоча Сонце нещодавно випустило викид корональної маси (СМЕ). Вчені прогнозують, що тиша протримається до кінця робочого тижня, а на вихідних варто чекати на геомагнітні шторми.

У п'ятницю, 28 березня, сонячна пляма 4046 вибухнула, спричинивши перший за кілька місяців вибух, і в космос вилетів CME. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас згідно з моделлю NASA, 31 березня фланг CME пролетів повз Землю, ледве не зачепивши її. Близьке зіткнення могло призвести до того, що хвилі сонячного вітру охопили б нашу планету, трохи порушуючи геомагнітне поле. Якщо ж було б пряме попадання, то тоді почала б вирувати сильна геомагнітна буря зі полярними сяйвами.

Магнітні бурі на Землі 31 березня-6 квітня

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік геомагнітних бур. Тож, наразі, 31 березня, тримається низька сонячна активність. Геомагнітна "тиша" прогнозується до 4 квітня включно.

Однак вже 5 квітня землянам варто очікувати на магнітну бурю в 5 балів, тобто сильну, а 4 квітня на шторм в 4 бали — середній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку погоду очікувати українцям у квітні. Синоптик Ігор Кібальчич поділився прогнозом.