Церковне свято 1 квітня: що не можна робити, аби не отримати проблеми
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Продовжується піст до Великодня
У вівторок, 1 квітня, за новим стилем, віряни згадують преподобну Марію Єгипетську. До запровадження новоюліанського календаря свято відзначали 14 квітня.
Марія жила в Єгипті й з юних років вела розпусний спосіб життя. У 30 років жінка випадково опинилась в Єрусалимі, у храмі Гробу Господнього. Проте в той момент Марія не могла потрапити до храму, бо відчувала якийсь опір. Жінка змогла увійти до храму після того, коли стала молитися до Богородиці.
Тоді Марія вирішила відправитися у пустелю, щоб тримати піст і покаятися у своїх гріхах. 48 років жила вела усамітнене життя. Вона померла у 421 році.
Традиції та прикмети 1 квітня
Марію Єгипетську вважали заступницею родинного щастя. Тому до неї часто молилися, щоб подолати негаразди у шлюбному житті. Окрім цього, наші предки уважно стежили за погодою:
- небо без зірок — чекайте хорошу погоду;
- опади в цей день є ознакою, що урожай буде великим;
- холодно та волого — буде багато грибів.
Що не можна робити 1 квітня
- Заборонено їсти м'ясо, молочне, рибу та яйця, адже триває Великий піст.
- Не можна брехати, наговорювати на когось, заздрити, робити підлість.
- Не варто вбивати павуків у квартирі, бо може статися щось погане.
- Будь-які гуляння є небажаними.
Іменини 1 квітня
У цей день відзначають День ангела Юхим, Макар, Марія.
Раніше "Телеграф" розповідав про календар харчування на Великий піст. Дізнайтеся, що і в які дні не можна їсти.