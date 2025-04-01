Церковне свято 1 квітня: що не можна робити, аби не отримати проблеми

Продовжується піст до Великодня

У вівторок, 1 квітня, за новим стилем, віряни згадують преподобну Марію Єгипетську. До запровадження новоюліанського календаря свято відзначали 14 квітня.

Марія жила в Єгипті й з юних років вела розпусний спосіб життя. У 30 років жінка випадково опинилась в Єрусалимі, у храмі Гробу Господнього. Проте в той момент Марія не могла потрапити до храму, бо відчувала якийсь опір. Жінка змогла увійти до храму після того, коли стала молитися до Богородиці.

Тоді Марія вирішила відправитися у пустелю, щоб тримати піст і покаятися у своїх гріхах. 48 років жила вела усамітнене життя. Вона померла у 421 році.

Традиції та прикмети 1 квітня

Марію Єгипетську вважали заступницею родинного щастя. Тому до неї часто молилися, щоб подолати негаразди у шлюбному житті. Окрім цього, наші предки уважно стежили за погодою:

небо без зірок — чекайте хорошу погоду;

опади в цей день є ознакою, що урожай буде великим;

холодно та волого — буде багато грибів.

Що не можна робити 1 квітня

Заборонено їсти м'ясо, молочне, рибу та яйця, адже триває Великий піст.

Не можна брехати, наговорювати на когось, заздрити, робити підлість.

Не варто вбивати павуків у квартирі, бо може статися щось погане.

Будь-які гуляння є небажаними.

Іменини 1 квітня

У цей день відзначають День ангела Юхим, Макар, Марія.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар харчування на Великий піст. Дізнайтеся, що і в які дні не можна їсти.