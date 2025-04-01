Дощитиме весь день? Яким регіонам не пощастить з погодою 1 квітня

Сонячної погоди годі чекати

В Україні продовжує триматись дощова та прохолодна погода. Майже по всій території країни протягом 1 квітня небо буде затягнуте хмарами.

Про це "Телеграфу" розповів Ігор Кібальчич у матеріалі "Засипле снігом та вдарить мороз. Коли в Україні суттєво погіршиться погода". Зазначається, що напочатку квітня, з 1 по 5 число, українців очікує доволі тепла, але волога погода.

"Температура повітря коливатиметься вночі в межах +1…+8°С, удень +5…+12°С; у південно-східній половині України відчутно тепліше – вночі +3…+10 °С, удень +13…+18 °С, у Криму, Херсонській області та на крайньому сході часом +19…+22 °С", — каже синоптик.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, на заході країни вночі стовпчик термометра опуститься до +5 градусів, на півночі — до +7 градусів, на сході та в центрі країни — до +9 градусів. А от на півдні буде трошки холодніше, тут термометр вночі покаже до +6 градусів.

Погода в Україні 1 квітня

Зранку небо буде затягнуте хмарами, з яких подекуди падатиме дощ. Вже до вечора 1 квітня опади у більшості регіонів мають скінчитись, адже 2-3 квітня синоптик прогнозує суху помірно сонячну погоду. Але в цей період можливе посилення вітру у західних та південних областях до 17 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернеться сніг та мороз у квітні.