Конца края не видно. Уменьшится ли сила магнитной бури в ближайшие дни

Магнитная буря кажется не собирается завершаться

На Земле по-прежнему держится сильная магнитная буря до 6 баллов. Она будет бушевать еще несколько дней, но постепенно снижать свою силу. Ученые говорят, что шторм возник вследствие переходных зон между медленными и быстрыми потоками солнечного ветра.

В пятницу, 13 июня, CIR, возникшая раньше, чем ожидалось, ударила по магнитному полю Земли, вызвав геомагнитную бурю класса G2, то есть шестибалльную. Есть вероятность, что эта буря может усилиться до категории G3 (семибалльная), предупредили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Ученые объяснили, что CIR — это переходные зоны между медленными и быстрыми потоками солнечного ветра. Они подобны мини-CME (выбросу корональной массы) и содержат ударные волны и усиленные магнитные поля, которые вызывают полярные сияния.

Магнитные бури 13-15 июня

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сообщили, что 13 июня бушует сильная магнитная буря в 5,7 балла. Она будет держаться и 14 июня. Но уже в воскресенье, 15 июня, снизит свою силу до 4,7 балла.

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