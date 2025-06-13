Що суворо заборонено робити 13 червня, щоб не натрапити на проблеми
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Цього дня наші пращури пригощалися гречкою і не скаржилися на долю
Цієї п’ятниці, за церковним календарем на червень 2025, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять святої мучениці Акилини. У народі цей день називали "Килини Гречишниці".
Акилина жила у III столітті (281–293) на території сучасного Лівану. Ще в дитинстві вона прийняла християнство і була страчена за віру в Єдиного Бога у віці 12 років. На українській землі образ святої трансформувався в Килину Гречишницю — покровительку гречаного врожаю. Цей день співпадає з часом сівби гречки, тому традиції свята пов’язані з приготуванням цієї корисної каші.
Згідно з народними звичаями, цього дня варили гречану кашу і пригощали нею нужденних. Після частування гості дякували господарям та бажали їм багатого врожаю.
Вважалося, що для залучення удачі 13 червня потрібно дивитися на своє життя з оптимізмом. Також у день Килини Гречишниці треба тримати своє щастя при собі — пращури вірили, що щастя любить тишу.
Що не можна робити 13 червня
- Скаржитися на життя — можна натрапити на ще більші проблеми.
- Шукати нову роботу – нове місце не сподобається.
- Хвалитися своїми досягненнями — можна притягнути прокляття чи пристріт.
- Призначати на 13 червня перше побачення — буде невдалим.
Народні прикмети 13 червня
- Соловейко безперервно співає всю ніч — наступний день буде вітряним.
- Багато комах – буде тепла та ясна погода.
- Бджоли вранці залишають вулик і розлітаються за здобиччю – день буде теплим та сухим.
- Вечірня веселка віщує хорошу погоду.
У кого іменини 13 червня
Сьогодні іменини відзначають Дмитро, Килина, Олександра, Ганна, Антоніна, Олексій та Данило.
Свята та події 13 червня
- Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
- Всесвітній день софтболу (World Softball Day)
- Міжнародний день метання сокири (International Axe Throwing day)
- День народження шпильки
- День швейної машинки
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.