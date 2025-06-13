Що суворо заборонено робити 13 червня, щоб не натрапити на проблеми

Цього дня наші пращури пригощалися гречкою і не скаржилися на долю

Цієї п’ятниці, за церковним календарем на червень 2025, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять святої мучениці Акилини. У народі цей день називали "Килини Гречишниці".

Акилина жила у III столітті (281–293) на території сучасного Лівану. Ще в дитинстві вона прийняла християнство і була страчена за віру в Єдиного Бога у віці 12 років. На українській землі образ святої трансформувався в Килину Гречишницю — покровительку гречаного врожаю. Цей день співпадає з часом сівби гречки, тому традиції свята пов’язані з приготуванням цієї корисної каші.

Згідно з народними звичаями, цього дня варили гречану кашу і пригощали нею нужденних. Після частування гості дякували господарям та бажали їм багатого врожаю.

Фото: freepik

Вважалося, що для залучення удачі 13 червня потрібно дивитися на своє життя з оптимізмом. Також у день Килини Гречишниці треба тримати своє щастя при собі — пращури вірили, що щастя любить тишу.

Що не можна робити 13 червня

Скаржитися на життя — можна натрапити на ще більші проблеми.

Шукати нову роботу – нове місце не сподобається.

Хвалитися своїми досягненнями — можна притягнути прокляття чи пристріт.

Призначати на 13 червня перше побачення — буде невдалим.

Народні прикмети 13 червня

Соловейко безперервно співає всю ніч — наступний день буде вітряним.

Багато комах – буде тепла та ясна погода.

Бджоли вранці залишають вулик і розлітаються за здобиччю – день буде теплим та сухим.

Вечірня веселка віщує хорошу погоду.

У кого іменини 13 червня

Сьогодні іменини відзначають Дмитро, Килина, Олександра, Ганна, Антоніна, Олексій та Данило.

Свята та події 13 червня

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Всесвітній день софтболу (World Softball Day)

Міжнародний день метання сокири (International Axe Throwing day)

День народження шпильки

День швейної машинки

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.