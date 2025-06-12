Землю "трясе" магнітна буря. Чи відступить вона найближчими днями

На графіку є "середня" та "червона" магнітна буря

Земля досі в лапах сильної магнітної бурі, сила якої постійно коливається. Найближчими днями вона також не завершиться, хоча ненадовго зменшиться.

Геомагнітна буря класу G2, тобто 6-бальна, можлива 14 червня, коли очікується, що область корональної взаємодії (CIR) вразить магнітне поле Землі. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"CIR – це перехідні зони між повільними та швидкими потоками сонячного вітру. Вони містять ударні хвилі та посилені магнітні поля, які легко викликають полярні сяйва", — пояснили астросиноптики.

Магнітні бурі 12-14 червня

Згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у четвер, 12 червня, вирує середня магнітна буря в майже 5,3 бала. Вже 13 червня вона впаде до середньої 3,7-бальної. Але вже у суботу знову очікується сильний шторм в 5,7 бала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пекельна спека знову накриє Україну.