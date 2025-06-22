Магнітна буря дала Землі трошки відпочити, але це ненадовго. Чого чекати вже з понеділка

На графіку є дводенна магнітна буря

Сильна магнітна буря дійсно завершилась на Землі, але замість неї почала вирувати середня. Вчені спрогнозували, що і цей шторм припинився, однак пауза буде недовгою.

Станом на 22 червня на Землі панує низька сонячна активність, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який створюється на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Вже пізніше, 23 червня, прогнозується поновлення бурі, але вона буде середньою, тобто майже 4-бальною. Такий шторм має протриматись і 24 червня.

Зауважимо, що це не остаточний прогноз на день, два чи більше, адже дані оновлюються кожні 10 хвилин, бо сонячна погода не стабільна. Тому якщо зранку немає магнітної бурі, то це не означає, що її точно не очікується вдень чи ввечері. А отже сьогоднішнє затишшя також може завершитись протягом, наприклад, обіду.

Така ситуація спостерігалася і раніше. Наприклад, ще 18 червня синоптики прогнозували, що магнітна буря знизила свою силу і поновиться тільки 19 червня. Однак пізніше з'ясувалось, що в той же день шторм виріс аж до 6 балів, тобто до сильного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє пекельна спека до +40 градусів.