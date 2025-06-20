Кінець тижня буде з гарним настроем? Чи завершилась довготривала магнітна буря

На графіку поки немає геомагнітних штормів

Сильна магнітна буря, ймовірно, завершилась на Землі. Але є невеликий шанс того, що вона поновиться вже сьогодні, адже сонячна погода змінюється кожні 10 хвилин.

У п'ятницю, 20 червня, тримається низька сонячна активність у 2,1 бала, згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Така сама геомагнітна погода очікується і 21 та 22 червня.

Однак прогноз щодо магнітних бур може змінюватись протягом доби, адже дані надходять від активності на світилі. Тому якщо на початку доби немає штормів, то це не означає, що вони не поновляться до її кінця.

Наприклад, ще 18 червня синоптики прогнозували, що магнітна буря знизила свою силу і поновиться тільки 19 червня. Однак пізніше прогноз змінився і геомагнітний шторм виріс до 6 балів, тобто до сильного. Отже, є ймовірність, що це затишшя протримається недовго.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли всю Україну заллє дощами.