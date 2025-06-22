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Не робіть цього 22 червня, якщо не хочете залишитись без грошей до кінця літа

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Що можна і не можна робити 22 червня
Що можна і не можна робити 22 червня. Фото Freepik

Намагайтеся прислухатися до головних заборон цього дня

У неділю, 22 червня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого мученика Євсевія, єпископа Самосатського. За старим стилем це свято припадає на 5 липня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий мученик Євсевій, єпископ Самосатський — християнський святий, який жив у III столітті. Він був єпископом міста Самосати (територія сучасної Туреччини) і відомий своєю твердою вірою та мужністю під час гонінь на християн. Святий не зрікся своєї віри й був підданий мукам.

Що можна робити 22 червня:

  • Цього дня рекомендується звернутися з молитвою до святого Євсевія з проханням про силу віри та допомоги у подоланні труднощів;
  • У народі вважали, що 22 червня — час, коли природа досягає особливої сили, тому день краще провести на свіжому повітрі, збирати цілющі трави;
  • Це сприятливий день для занять самоаналізом, медитацією, внутрішнім перезавантаженням.
Що можна і не можна робити 22 червня,
Що можна і не можна робити 22 червня, Фото: Freepik

Що не можна робити 22 червня:

  • Не варто розпочинати нові справи та проєкти, особливо, якщо вони стосуються фінансових питань, що у цей день підвищується ризик помилок та невдач;
  • Не можна сьогодні влаштовувати сварки та конфлікти. За народними повір’ями, сварки цього дня можуть призвести до затяжних неприємностей та негативу у сім’ї та на роботі;
  • Не рекомендується займатися важкою фізичною працею
  • Не варто позичати й давати гроші у борг. Вважається, що фінансові операції цього дня можуть призвести до втрат та боргових проблем, які триватимуть до кінця літа.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковний календар