Магнитная буря дала Земле немножко отдохнуть, но это ненадолго. Чего ждать уже с понедельника

На графике есть двухдневная магнитная буря

Сильная магнитная буря действительно завершилась на Земле, но вместо нее начала бушевать средняя. Ученые спрогнозировали, что и этот шторм прекратился, но пауза будет недолгой.

По состоянию на 22 июня на Земле царит низкая солнечная активность согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который создается на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Уже позже, 23 июня, прогнозируется возобновление бури, но она будет средней, то есть почти 4-балльной. Такой шторм должен продержаться и 24 июня.

Заметим, что это не окончательный прогноз на день, два или больше, ведь данные обновляются каждые 10 минут, потому что солнечная погода не стабильна. Поэтому если с утра нет магнитной бури, то это не значит, что ее точно не ожидается днем или вечером. А значит, сегодняшнее затишье также может завершиться в течение, например, обеда.

Такая ситуация наблюдалась и раньше. Например, еще 18 июня синоптики прогнозировали, что магнитная буря снизила свою силу и возобновится только 19 июня. Однако позже выяснилось, что в тот же день шторм вырос аж до 6 баллов, то есть до сильного.

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