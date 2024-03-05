У ЄС близькі до укладання угоди про використання заморожених активів РФ: озвучено терміни та суми

У ЄС заморожено російських активів на сотні мільярдів євро

Питання про використання російських заморожених активів у ЄС на благо України може бути вирішено у найближчі тижні. Йдеться про величезну суму.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це розповів єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час пресконференції у Брюсселі у вівторок, 5 березня.

"Справді, ми сподіваємося, що найближчими тижнями зуміємо якнайшвидше досягти угоди, а також її застосовувати", — відповів він.

За його словами, в ЄС заморожено близько 208 мільярдів євро російських активів, значну частину з яких розміщено в Бельгії.

Рейндерс зазначив, що обговорення серед членів спілки продовжуються, проте вже зараз підраховано близько 15 мільярдів євро доходу, які могли б бути задіяні на потреби України до 2027 року. Хоча точна цифра зрештою залежатиме від відсотків та дивідендів, які будуть нараховані на цю суму.

Також єврокомісар додав, що є 27 мільярдів євро активів, які пов’язані з фізичними або юридичними особами, які перебувають під санкціями ЄС. Наразі вивчається можливість конфіскації частини з них за судовими рішеннями.

За його словами, під час іспанського головування в Раді ЄС було підготовлено пропозицію щодо гармонізації правил про покарання за спроби обходу санкцій, у разі яких можна вдатися до конфіскації активів. Але це стосується лише приватного майна.

Як повідомлялося раніше, у Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.