В ЕС близки к заключению соглашения об использовании замороженных активов РФ: озвучены сроки и суммы

В ЕС заморожено российских активов на сотни миллиардов евро

Вопрос об использовании российских замороженных активов в ЕС на благо Украины может быть решен в ближайшие недели. Речь идет об огромной сумме.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 5 марта.

"Действительно, мы надеемся, что в ближайшие недели сумеем как можно скорее достичь соглашения, а также его применять", — ответил он.

По его словам, в ЕС заморожено около 208 миллиардов евро российских активов, значительная часть из которых размещена в Бельгии.

Рейндерс отметил, что обсуждения среди членов союза продолжаются, однако уже сейчас подсчитано около 15 миллиардов евро дохода, которые могли бы быть задействованы на нужды Украины до 2027 года. Хотя остаточная цифра будет в конечном итоге зависеть от процентов и дивидентов, которые будут начислены на эту сумму.

Также еврокомиссар добавил, что также есть 27 миллиардов евро активов, которые связаны с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями ЕС. Сейчас изучается возможность конфискации части из них по судебным решениям.

По его словам, во время испанского председательства в Совете ЕС было подготовлено предложение о гармонизации правил о наказании за попытки обхода санкций, в случае которых можно прибегнуть к конфискации активов. Но это касается лишь частного имущества.

Как сообщалось ранее, в Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.