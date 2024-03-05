Макрон зробив цікаву заяву про заморожені активи РФ

Французький лідер висловився чітко

У Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума, яку отримають завдяки "таксі", складе від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

Так президент Франції Еммануель Макрон відповів на запитання, чи він підтримує пропозицію запровадити цей податок. Про це повідомляє агентство Reuters.

"У тому, що стосується заморожених російських активів, позиція Франції проста: ми повністю підтримуємо пропозицію запровадити податок на прибуток від виявлених активів", — сказав Макрон.

Зазначимо, що розмови про передачу прибутку Україні від конфіскованих активів країни-агресорки тривають уже кілька місяців. Однак поки що явних результатів немає, крім домовленості, що це потрібно зробити.

Раніше Бельгія запропонувала нову схему допомоги Україні. Країна готова передавати озброєння для ЗСУ за рахунок доходів від заморожених активів РФ. У Бельгії чимало цінних паперів російських громадян. Фінансова компанія Euroclear містить близько 200 млрд євро заморожених активів. Приблизно чверть доходів Бельгія вже використовує, покриваючи витрати на проживання біженців з України.

Володимир Зеленський заявив, що Захід має передати заморожені активи РФ офіційному Києву, щоб послабити Путіна. Саме гроші є його найголовнішим слабким місцем, упевнений український лідер.

"Телеграф" раніше повідомляв, що Макрон закликав союзників активніше допомагати ЗСУ. За його словами, вже недоречно бути боягузами.