Все через допомогу Україні? У Німеччині підпалили будинок голови Rheinmetall

У ЗМІ назвали тих, хто влаштував підпал

У ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.

Це зробили ліві радикали. Про це повідомляє газета Bild.

Там зазначили, що радикали взяли на себе відповідальність за організацію пожежі, коли залишили на платформі Indymedia відповідне послання.

"У ніч на 29 квітня ми залишили на ділянці Арміна Паппергера в літньому будиночку запальну суміш", – йдеться у тексті заяви.

Армін Паппергер

Окрім цього вони лишили лист, у якому написали, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту", і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".

Ліві німецькі радикали вважають, що "Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває у національному масштабі".

У виданні написали, що пожежну частину Германсбурга сповістили про пожежу о 4:16 ранку. Наразі за розслідування інциденту взявся відділ поліції з питань держбезпеки. Правоохоронці вже вивчають справжність залишеного послання.

Додамо, що 14 березня генеральний директор військового концерну Rheinmetall Армін Паппергер оголосив про свої плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. Незабаром відбудеться закладення першого каменю підприємства в Україні. Він буде побудований за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині. Він матиме повний цикл виробництва, який включатиме всі необхідні етапи для випуску "повного пострілу": снаряда, детонатора, заряду вибухівки та метального порохового заряду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що станом на кінці 2023 року стало відомо, що концерн Rheinmetall ремонтує в Україні військову техніку. Також у планах німців розпочати виробництво бронетранспортерів, а Україна розраховує ще й на виробництво західних танків.